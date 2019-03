Armando Villarreal librÃ³ por completo la orden de aprehensiÃ³n, juez da suspensiÃ³n definitiva

Armando Villarreal libró por completo la orden de aprehensión, juez da suspensión definitiva

La solicitud del amparo federal, que comenzó desde el pasado 31 de enero, fue resuelta el pasado 5 de marzo

José Abraham Sanz

CULIACÁN.- El ex Secretario de Administración y Finanzas del sexenio anterior, Armando Villarreal Ibarra, solicitó y obtuvo suspensión definitiva de un juez federal contra la orden de aprehensión que consiguió la Fiscalía General del Estado.

La solicitud del amparo federal, que comenzó desde el pasado 31 de enero, fue resuelta el pasado 5 de marzo, en el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Los Mochis.

"Se concede la suspensión definitiva solicitada por Armando Villarreal Ibarra, contra los actos y las autoridades responsables Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, Fiscal General del Estado de Sinaloa, Director de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa y Coordinador de la Unidad Especializada en Aprehensiones, todos con residencia en Culiacán, Sinaloa, y Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con sede en esta ciudad, por las razones que fueron precisadas en el considerando segundo de esta interlocutoria", dice la síntesis del expediente 57/2019.

A principios de febrero, el Juez ya le había otorgado la suspensión provisional luego de que el ex funcionario pagó 3 mil pesos y ofreció una dirección en donde podría ser localizado cuando fuera necesario.

Según el Fiscal General Juan José Ríos Estavillo, Villarreal Ibarra es el tercero de los ex funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de Mario López Valdez, acusados de desviar 293.4 millones de pesos de recursos federales a cuentas de gastos del Gobierno del Estado entre julio y diciembre de 2016.

Los otros ex funcionarios son Ernesto Herrera Félix, ex director de Tesorería; y el ex jefe del Departamento de Caja General, José Carlos López Ramírez, ambos ya presentados ante el juez de control y enjuiciamiento y vinculados a proceso.

En noviembre de 2017, unos días después de que se amplió la denuncia de la ASE contra la Secretaría que dirigió el propio Villarreal Ibarra, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas anunció que lo inhabilitó por siete años, junto a su Subsecretario de Egresos, Andrés Daniel Guzmán Cota, a quien sancionaron por cinco años, por no enterar y desviar las retenciones de los trabajadores, destinadas para el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, para otros fines.

