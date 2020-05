Asegura funcionario que fiesta en su casa en Guasave solo era familiar; asume su error

Felipe Camacho, encargado de Promoción Social de la Sedeso en la zona norte, señala que lo raro es que a tres cuadras de su casa había fiesta con banda y esa no fue interrumpida por la Policía Municipal

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Luego de que se reportara una fiesta en Guasave la noche del martes pese a la contingencia sanitaria, en casa de Felipe Camacho Flores en la sindicatura de Burrión, el funcionario alega que no se trató de un "fiestón", como algunos lo quieren hacer creer, sino de un festejo familiar en el que no había más de 15 personas.

El encargado de Promoción Social de la Sedeso en la zona norte reconoció que fue un error o una imprudencia de su familia que le está rebotando a su persona por ser funcionario, ante la cual asumirá las consecuencias que se pudieran generar.

“No era un gran festejo, solamente algo muy familiar, fue en la casa de mis padres, solamente familia: hermanos, sobrinos, unos cuantos primos, no pasaba de más de 15 personas, era algo muy informal, una carne asada”, argumentó.

Lo que le parece extraño, dijo, es que mientras policías municipales llegaban a su casa a interrumpir el festejo por el cumpleaños de su papá, a tres cuadras estaba una fiesta con música de banda en la cual no se actuó.

“Lo que sí se me hace muy raro que a tres cuadras de mi casa había una fiesta con banda, hasta altas horas todavía escuchaba yo la música, y cómo nada más fue en mi domicilio -se impidió- y con un gran operativo”, indicó.

“Fue un operativo que parecía que iban sobre un delincuente, eran alrededor de ocho patrullas y se quedaron ahí hasta no sé qué horas de la madrugada, me dejaron dos patrullas en frente y dos atrás, hasta altas horas de la madrugada todavía tenían paradas las patrullas, pudiendo andar circulando en lugares donde hay delincuencia”.

El también ex dirigente municipal del PRI detalló que ya estando en el convivio fue que decidieron hablarle a una banda para que le diera una serenata a su papá y ésta no tocó más de seis canciones.

“Quienes vivimos en el pueblo saben la situación, porque como a tres cuadras de mi casa estaba otra banda tocando y siguió tocando. En mi casa solamente fue una serenata muy familiar, no fue como se menciona de una gran fiesta. En las fotografías que ellos traen no hay ni carros afuera”, insistió. “Sabemos que está dirigido. A los que me mandaron a la fuerza pública les reconozco la chamba”.

Camacho Flores comentó que a primera hora le habló por teléfono a su jefe inmediato, el Secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid Pérez, para explicarle lo sucedido y asumir el error y las consecuencias que pudiera tener.

En la conversación, dijo que el titular de Sedeso le manifestó que sí estuvo mal el haber tenido ese convivio familiar mientras se está combatiendo una pandemia que ya ha matado a más de 400 sinaloenses.