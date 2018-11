AsÃ­ comenzÃ³ la ordeÃ±a a los bolsillos de los productores, con las llamadas Cuotas Liga

Así comenzó la ordeña a los bolsillos de los productores, con las llamadas Cuotas Liga

Desde hace 25 años se obliga a agricultores a pagar un 12.5 por ciento adicional sobre lo que ya erogan por impuesto predial rústico, para mantener a las organizaciones priistas

José Alfredo Beltrán

29/11/2018 | 10:02 AM

CULIACÁN._ En Sinaloa, la polémica "Cuota Liga” se aplica a los productores agrícolas desde hace 25 años. Ésta reditúa, anualmente, entre 15 y 20 millones de pesos para la Liga de Comunidades Agrarias, el sector campesino del PRI.

Se trata de dinero que pagan los productores, por sus cosechas, pertenezcan o no al tricolor.

Fue en 1993, en el sexenio de Renato Vega Alvarado, cuando se pactó este “acuerdo administrativo”, para recaudar estas cuotas. Gobernaba el país Carlos Salinas de Gortari.

El convenio fue suscrito entre el entonces tesorero estatal Marco Antonio Fox Cruz y el secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias en esa época, Rafael Ruvalcaba León, ambos fallecidos.

“La duración de este convenio será por tiempo indefinido”, reza la cláusula tercera del documento, actualmente vigente.

¿Cómo funciona?

En el convenio quedó establecido que la cuota sería “el equivalente al 12.5 por ciento adicional al importe que se recaude por concepto del Impuesto Predial Rústico Municipal que grava a la producción agrícola ejidal”.

El establecimiento de esta cuota, se asienta en el documento original que data de 1993, es “para el apoyo de dicha organización campesina, con la finalidad de que la misma pueda estar en condiciones de ofrecer un mejor servicio a sus agremiados, en los siguientes renglones: asesoría fiscal, asesoría contable, distribución de insumos y otros servicios”.

Para garantizar la recaudación de esos recursos, que desde las anteriores legislaturas el PAN consideraba “ilegal” y ahora la mayoría de Morena combate, se determinó como mecanismo de recaudación el impuesto predial rústico municipal.

Este impuesto es pagado por “los ejidatarios agremiados” a las asociaciones que integran esta organización campesina al municipio “y cuya recaudación realiza el Gobierno”.

Así el dinero se transfiere por parte de la tesorería estatal a la Liga de Comunidades Agrarias.

En 6 años les quitaron a productores agrícolas $100 millones

La recaudación se distribuye conforme a los porcentajes que la propia LCA acuerda con los comités campesinos priistas.

El convenio, pues, es de “carácter administrativo” y no está estipulado esta cuota en alguna legislación, por lo cual desde hace años la oposición al PRI ha sostenido que estos cobros, forzosos, son “ilegales”.

Ahora, con la mayoría de Morena en el poder del Congreso, se ha abierto el debate sobre la desaparición de estas cuotas. Aunque a manera de exhorto al Gobernador Quirino Ordaz Coppel, lo cual implicaría en los hechos una presión política de quien ahora “lleva mano” en la aprobación de presupuestos, decretos, reformas, nuevas leyes.

Y, ante esta amenaza, la Confederación Nacional Campesina movilizó sus cuadros en la sesión del martes, tomando la tribuna y “reventando” la sesión, para impedir que este asunto fuera abordado en la tribuna, por parte de Morena.

Pero los morenistas advierten que no habrá marcha atrás en la petición de eliminar esta cuota, que es ya una demanda generalizada de campesinos y pequeños productores, que no están de acuerdo en que se les imponga un cobro adicional, máxime que no pertenecen al PRI.