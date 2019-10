AUDIO revela que Gustavo Matosas habría pedido dinero por fichaje de jugador

En llamadas a las que tuvo acceso el periodista se escucha que Matosas, actual técnico del Atlético San Luis, llega a un acuerdo con Fernando Pavón

CIUDAD DE MÉXICO._ Gustavo Matosas, director técnico uruguayo, habría pedido dinero por el fichaje de un jugador en 2012, cuando dirigía al León, de acuerdo con audios a los que tuvo acceso Marco Antonio Coronel, reportero de Noticieros Televisa.

En llamadas a las que tuvo acceso el periodista se escucha que Matosas, actual técnico del Atlético San Luis, llega a un acuerdo con Fernando Pavón, quien representa a varios futbolistas internacionales, para sacar una tajada de la operación que llevaría a cabo el León.

Matosas habla “del cobro dinero por adelantado a Fernando Pavón, representante de varios futbolistas a nivel mundial, por el sobreprecio pactado previamente entre ellos dos por la venta de jugadores que solicitó el entrenador a su entonces club, el León”, relata Marco Antonio Coronel en el reportaje Perla Negra.

Aquí la transcripción de fragmentos de la llamada:

Gustavo Matosas: ¡Tenemos un arreglo, haces un arreglo conmigo!

Fernando Pavón: ¡¿Y está el arreglo?!

Matosas: Va todo el dinero para un cofre, yo no tengo problema. Si sale el negocio me lo das, si no sale no me lo das.

Pavón: Si no sale el negocio, me lo devolvés (el dinero) para atrás. ¿Estamos de acuerdo?

Matosas: Pero totalmente.

Matosas: Yo te dije que hay que tener un plan A, un plan B y un plan C. (…) Capaz que te pasan un millón y medio por Britos, y dices no es mucho.

Pavón: ¿A dónde llevo la plata?

La llamada se habría llevado a cabo en junio de 2012, cuando Matosas dirigía al León. Días más tarde se llevó a cabo la firma del contrato de Matías Britos.

Este es el audio en donde @gusmat_dt –actual entrenador del @AtletideSanLuis– cobra sobornos por adelantado por la compra de un jugador que él solicitó en 2012 para @clubleonfc https://t.co/TKUtnpUrhp — Denise Maerker (@DeniseMaerker) October 26, 2019

