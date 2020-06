Autoridades no garantizan que no haya contagios de Covid-19 en el transporte pÃºblico, critica Carlos CastaÃ±os

Autoridades no garantizan que no haya contagios de Covid-19 en el transporte público, critica Carlos Castaños

El diputado federal cuestionó que los paraderos de camiones en Culiacán hayan sido cambiados de lugar como medida de prevención de contagios, pues no hay un estudio de factibilidad que lo compruebe

Karen Bravo

17/06/2020 | 11:52 AM

Las autoridades no están garantizando que no haya contagios de Covid-19 en usuarios que utilizan el transporte público en Culiacán, criticó el diputado federal Carlos Castaños Valenzuela.

“No estamos viendo una autoridad municipal que esté tomando medidas que garanticen que los usuarios no puedan contraer este virus”, sentenció.

“Es una medida ineficaz del Gobierno Municipal, como al fin de cuentas ineficaz ha sido su gobierno, desgraciadamente la ineficacia del Alcalde está arriesgando a todos”, condenó.

El Legislador cuestionó que cambiar de lugar los paraderos de camiones en el primer cuadro de la ciudad vaya a contribuir con la prevención de contagios por coronavirus ya que, consideró, no existe un estudio de factibilidad que compruebe cómo beneficiará esta medida a los ciudadanos, trabajadores del transporte y comerciantes.

“No estamos viendo inspectores que garanticen que se les esté probando la temperatura a los usuarios cuando suben a los camiones. No estamos viendo tapetes sanitizantes que ayuden a evitar los contagios. No estamos viendo tampoco medidas como por ejemplo pruebas que se le hagan a los propios choferes con antelación, no solamente ya después de que resultan positivos después de 15 días de haber contraído el virus”, dijo.

“Tampoco se está inspeccionando que no haya aglomeraciones en los camiones, dentro de los camiones que vaya pues a poner en riesgo a la ciudadanía”, señaló.

En otras ciudades, continuó, existen medidas como cabinas de desinfección para que los usuarios pasen por ahí previo a que suban a las unidades.

Afirmó el Legislador que existen 23 choferes de transporte público contagiados de Covid-19, por lo que la autoridad debe de tomar acciones porque muchas ocasiones los trabajadores no están enterados de ser portadores del virus, así que exhortó a la autoridad a que les realicen pruebas porque algunos podrían ser asintomáticos.