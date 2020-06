Autoridades no toman en cuenta a choferes de transporte urbano, seÃ±ala sindicato en CuliacÃ¡n

Autoridades no toman en cuenta a choferes de transporte urbano, señala sindicato en Culiacán

Responden a la propuesta del Ayuntamiento de Culiacán del reordenamiento de las rutas y paradas del transporte urbano en el Centro

Leopoldo Medina

12/06/2020 | 12:40 AM

CULIACÁN._ La opinión de los choferes se pasó por alto. Son la autoridad y los permisionarios los que siempre deciden qué van hacer, sin tomar en cuenta al gremio, señaló Flavio Rolando Ibarra Hernández, secretario general del Sindicato de Transporte Urbano de Culiacán, ante la reciente propuesta del Ayuntamiento de Culiacán del reordenamiento de las rutas y paradas del transporte urbano en el Centro de la ciudad.

Este reacomodo de rutas plantea la reducción de aglomeraciones, en el marco del ingreso gradual a la "Nueva normalidad".

"El chofer es el que sabe cómo está toda la situación en la ciudad, sabe bien dónde hay congestionamientos, las horas y rutas que se vuelven mucho más pesadas por el tráfico, pero hay un alejamiento hacia ellos, y esto es un problema", indicó Ibarra Hernández.

¿Que si esto les afecta? por el momento sí, fue la respuesta del secretario, pero tiene confianza de que esta medida presente un resultado positivo.

Subrayó que si no salen las cosas bien, el chofer será al que siempre se le echará la culpa, por lo que espera que este reordenamiento venga para bien, ya que en varias ciudades existe, y suelen surgir nuevos proyectos comerciales que favorecen al transporte urbano.

"El usuario lo que menos desea es tener que caminar mucho, prefieren estar cerca de su ruta de camiones, y queremos pensar que el reordenamiento de rutas y paraderos, es porque tal vez se está pensando crear otro nuevo centro, donde se aglomerará más tráfico, y más gente", señaló.

Respecto a las paraderos, Ibarra Hernández destacó estar de acuerdo con la medida de tener un distanciamiento de 200 metros para evitar las aglomeraciones, evitando así la presencia de muchos camiones en ellos.

El detalle, explicó, es que en un mismo punto se juntarán unidades que van a los mismos sectores, lo que podría generar algunos problemas, como el pelearse por el pasaje.

"Lo único que sí pido es que si esta estrategia falla, que no le echen la culpa al chofer del camión, porque esto en inicio generará mucha confusión en el usuario sobre las paradas".

Agregó además que buscando tener ventaja, muchos de los permisionarios van a querer poner sus rutas más cerca del usuario en el centro, ocasionando también problemas entre ellos, presentándose el tema del favoritismo, donde el fregado saldrá más fregado.

SIN UN SUELDO FIJO Y SIN PRESTACIONES

Ibarra Hernández destacó que otro de los problemas a los que se enfrentan los choferes es a no tener un sueldo fijo, por lo que tienen que hacerse entre ellos un tipo de compañía, con el objetivo de que haya un mejor servicio para toda la ciudadanía, de esta forma las unidades no andarán de prisa, con sus prestaciones de ley que aún no tienen.

"Hemos estado platicando el tema de las prestaciones, se tiene que ir al IMSS, para que mande inspectores a las rutas, para que verifique qué choferes cuentan con prestaciones, y quiénes no", indicó.

Si no cuentan con las prestaciones de ley, precisó, es porque los permisionarios le temen al IMSS, a los altos cobros que les hacen, y que no entienden que les sale más caro tener a los choferes sin seguro, porque si éste muere en la unidad, le saldrá aún más caro por la multa que pueda ponerle la delegación.

"Yo creo que la delegación está corrompida con ellos, porque sí es cierto, nosotros hemos denunciado muchas veces este casos, y van y dicen que sí tienen seguro social, pero es una mentira de la delegación, y vamos a esperar a ver en qué tiempo se hace esto", indicó Ibarra Hernández.

Actualmente, indicó, existen más de 2 mil choferes, solo en Culiacán, cubriendo las 54 rutas, en más de mil unidades, de los cuales están operando menos de la mitad, tanto de choferes como de unidades.

"Si seguimos así, con la contingencia, y con el 50 por ciento del transporte, y del usuario permitido subir, será la misma situación, aunque metas 2 mil camiones, no va a alcanzar, ya que solo se pueden llevar a 16 personas en el camión, algo que es imposible, y más aún cuando se reabran las actividades".

Respecto a las medidas por la contingencia en el transporte urbano, resaltó, es el usuario el que no las respeta, ya que lo único que desea es ir a su lugar de destino, trabajo o casa, y si sólo puedes llevar a 16 o 18 personas, resulta difícil para el chofer, quienes son amedrentados por el pasaje.

"Hemos sabido de usuarios que no portan cubrebocas, y se molestan con el chofer que les piden que lo usen, subiéndose a la fuerza, por lo que pido a las autoridades una mayor concientización hacia los choferes, ya que han sido amagados, amenazados, y si nos los suben, agreden la unidad, y esto no lo ven las autoridades, por lo que pido, también los cuiden", exigió.

Ibarra Hernández destacó que todo cambio es bueno, por lo que espera que el presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro, no se haya equivocado con esta propuesta del reacomodo de paradas de urbanos.