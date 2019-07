Avala el Alcalde de Ahome el proyecto de la planta de amoniaco

El Alcalde Chapman consideró que esta es una oportunidad para que Ahome brinque a la industrialización, y logré un relanzamiento económico, y comparó el posible impacto de la planta de amoniaco con el papel que representó el ingenio azucarero para la fundación de Los Mochis.

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ El Alcalde de Ahome anunció que avala el proyecto de la planta de amoniaco, promovido por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, por lo que el Ayuntamiento renovará los permisos para que se construya en Topolobampo.

Manuel Guillermo Chapman Moreno ofreció rueda de prensa la tarde de este lunes, acompañado por la directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Solangel Sedano Fierro; y dijo que hasta el momento no tiene algún estudio que alerte sobre un riesgo ecológico en la construcción y operación de la planta.

"Ninguna autoridad o institución de prestigio me ha compartido información en ese sentido. En cambio, hoy me hago acompañar de la arquitecta Solangel Sedano, quien tiene muchísimos años en la materia, quien tiene muchísimos años trajinando este tema, y que sé que, como yo, tiene una conciencia por el cuidado del medio ambiente y la ecología, y que como miembro distinguido de mi gobierno, con suficientes conocimientos, y en la que yo he depositado toda mi confianza, es mi principal asesor, es mi principal fuente de información, y comparto con ella sus estudios y sus análisis", dijo.

"Se presume de una inversión, en un principio, de alrededor de mil 500 millones de dólares. Cómo decirle que no a esta cantidad dinero y el tamaño del impacto que habrá de tener, no solamente en nuestra región, en nuestro municipio, sino en uno de los sectores productivos más importantes del país, como lo es la agricultura. Qué elementos tengo yo para negarme al progreso y el desarrollo de nuestro municipio", exclamó.

Asimismo, defendió el proyecto asegurando que los empresarios 'han hecho todo conforme a la legalidad y a la normatividad del Estado Mexicano', y dijo que sólo les criticó que no se haya socializado desde un principio, y que les está demandando que hagan inversiones con contenido social.

Este martes vence el permiso de uso de suelo y las licencias de construcción y urbanización del terreno donde se pretende construir la planta de amoniaco, y corresponderá a la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ahome renovarlas.

Solangel Sedano Fierro indicó que hace dos semanas fue solicitada la renovación de los permisos, y dijo que éstas se concederán 'siempre y cuando tengan los permisos vigentes emitidos por la Federación'.

Apuntó que la empresa Gas y Petroquímica de Occidente ha solicitado cinco licencias de construcción, y la última renovación fue en 2017.

"Se habrá de revisar muy bien los expedientes que tiene en este caso la empresa para poder liberar una licencia de construcción", aseguró.

El terreno donde se pretende construir la planta de amoniaco está dentro del sitio Ramsar 2025 Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira, dentro de la región hidrológica prioritaria Bahía de Ohuira-Ensenada del Pabellón, Área de Importancia para la Conservación de las Aves número 33, Región Terrestre Prioritaria 22 Marismas Topolobampo-Caimanero, y según estudios, el relleno del sitio ya originó alteraciones en las corrientes litorales de la laguna y una gran cantidad de materiales incorporados al agua, afectando su calidad.

El proyecto de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, subsidiaria de ProMan en México, contempla la construcción y operación de una planta para la producción de amoniaco anhidro con una capacidad de dos mil 200 toneladas métricas diarias, con una inversión que podría alcanzar los 5 mil millones de dólares.

Sin embargo, el proyecto está bajo suspensión provisional por mandato de juzgados de Distrito, como parte del proceso de los juicios de amparo 724/2018-1, promovido por el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia del Ejido El Muellecito; 528/2018-7B, promovido por la comunidad indígena de Lázaro Cárdenas; y 628/2018-2A, promovido por la comunidad del Campo Pesquero Paredones.

Al finalizar la rueda de prensa de este lunes, un ciudadano que se encontraba en el salón de Cabildo le preguntó al Alcalde Chapman si estaba preparado para asumir el costo político de su decisión; "me preparé para tomar decisiones", le contestó.