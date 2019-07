Le cae la bolita de la planta de amoniaco al Alcalde de Ahome

El 9 de julio, vence el permiso de uso de suelo y las licencias de construcción y urbanización del terreno donde se pretende construir la planta de amoniaco de Topolobampo, y corresponderá a la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ahome decidir si se renuevan

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Este martes, 9 de julio, vence el permiso de uso de suelo y las licencias de construcción y urbanización del terreno donde se pretende construir la planta de amoniaco de Topolobampo, y corresponderá a la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ahome decidir si se renuevan.

El ex Diputado federal e integrante del colectivo 'Aquí No', Gerardo Peña Avilés, indicó que hace algunos meses se le entregó al Alcalde Manuel Guillermo Chapman una carta en la que se le solicita solventar algunas irregularidades en esa documentación, pero recibieron una respuesta 'muy vaga y legaloide'.

"Atendiendo la petición de unos pescadores preocupados, como están todos ahí, se le solicitó al Alcalde que solventara irregularidades que tienen el uso de suelo, el deslinde, las licencias de construcción y las de urbanización. Son unas anomalías por las cuales a gente normal jamás se le darían documentos oficiales para que lo hicieran", comentó.

Debes Leer:

Planta de amoniaco no cumple con legalidad para instalarse donde está: Gerardo Peña

Corren de campo pesquero a promotores de la planta de amoniaco, los acusan de corruptos y vendidos

Está firme inversión en planta de amoniaco de Topolobampo: Quirino

"A nosotros nos preocupa mucho que diga el Presidente Municipal que los expertos van a decidir si va o no va la renovación de las licencias, y él menciona a dos expertos que no tienen nada que ver con su responsabilidad como servidor público ni como máxima autoridad municipal. El que tiene que cumplir las leyes y acatar los reglamentos para saber si da o no da la renovación es el Presidente Municipal", agregó.

Expuso que al tramitar el permiso de uso de suelo, debieron haber presentado fotos del predio, pero el terreno está ubicado en el estero de la Bahía de Ohuira, y es Zona Federal.

También señaló que en el deslinde no describen que el límite de la Zona Federal está 'mucho más arriba' de la ubicación del proyecto, ni que colinda con la Bahía de Ohuira.

Mientras que en las licencias de construcción se debieron haber observado los incumplimientos del resolutivo de Semarnat, que no fueron solventados; y de las de urbanización, cuestionó la legalidad de los permisos para construir el camino de acceso, pues está fuera del polígono del proyecto.

"Son una serie de anomalías que están por todas partes en los documentos esos. Entonces, se le advierte al Presidente Municipal, y se le solicita que si no se solventan esas anomalías, que por favor no renueve las licencias. Ya no se puede llamar sorprendido, ya no se puede llamar que no está enterado", expresó.

El terreno donde se pretende construir la planta de amoniaco está dentro del sitio Ramsar 2025 Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira, dentro de la región hidrológica prioritaria Bahía de Ohuira-Ensenada del Pabellón, Área de Importancia para la Conservación de las Aves número 33, Región Terrestre Prioritaria 22 Marismas Topolobampo-Caimanero, y según estudios, el relleno del sitio ya originó alteraciones en las corrientes litorales de la laguna y una gran cantidad de materiales incorporados al agua, afectando su calidad.

El proyecto de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, subsidiaria de ProMan en México, contempla la construcción y operación de una planta para la producción de amoniaco anhidro con una capacidad de dos mil 200 toneladas métricas diarias, con una inversión que podría alcanzar los 5 mil millones de dólares. Incluye la instalación de la planta de producción y almacenamiento, así como la construcción de un gasoducto para la recepción del gas natural, como insumo, y un amonioducto para enviar la producción hasta la terminal de Pemex ubicada en el puerto de Topolobampo.

El colectivo 'Aquí No' ha impulsado la interposición de juicios de amparo para detener el proyecto, y han logrado que tres Juzgados de Distrito otorguen la suspensión provisional.

Los juicios 528/2018-7B, promovido por la comunidad de Lázaro Cárdenas, y 628/2018-2A, promovido por la comunidad del Campo Pesquero Paredones, tienen como base la falta de consulta a las comunidades indígenas locales. Ambos están radicados en el Juzgado Sexto de Distrito.

Además de Lázaro Cárdenas y Paredones, en la zona se encuentran asentadas las comunidades indígenas de Ohuira, El Muellecito y El Carricito, y otras comunidades con presencia de la tribu mayo-yoreme, que tienen como sustento la actividad pesquera y que no fueron consultadas para la instalación de la planta de amoniaco, conforme a lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito por México.

El juicio de amparo 724/2018-1, radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito y promovido por el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia del Ejido El Muellecito, se sustenta en el derecho a contar con un medio ambiente sano, como lo marca el Artículo 4 Constitucional, considerando que la construcción y operación de la planta de amoniaco generará un daño irreparable a los ecosistemas de la región y un grave riesgo a la salud pública de las personas que residen cerca.

Además, se abrió la carpeta de investigación 973/2018 tras una denuncia penal interpuesta por Eginardo Álvarez Ahumada y Alejandro Álvarez Armenta, acusando una escrituración falsa de Zona Federal Marítimo-Terrestre.

Se señala como imputados a María Cecilia González Ayala, Armando Lorenzo Rodríguez Gámez, Antonio Oscar Ojeda Benítez, el ex Diputado federal Rubén Benjamín Félix Hays, y la empresa Gas y Petroquímica de Occidente a través de su representante legal, José Edivigildo Carranza Beltrán.

Según la denuncia, distorsionaron la Ley de Regulación de Predios Rurales del Estado de Sinaloa para obtener escrituras públicas, llamando al estero 'agostadero de mala calidad', obteniendo así uso de suelo y deslinde 'irregulares', y licencias de construcción con base en 'supuestos imposibles'.

La denuncia se amplió en contra de Jesús Tesemi Avendaño Guerrero, en su carácter de delegado en Sinaloa de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por omisión.

"La responsabilidad la tiene el Alcalde, es su prueba de fuego, y más que nada porque hay por ahí un video donde habla de que los presidentes municipales anteriores son una bola de pillos, una bola de ratas, que se quedaron con unos caserones, y que no sé qué tanto, hasta de mujeriegos le dice a los ex presidentes. Entonces, si renueva esos permisos, el Presidente Municipal actual pues yo creo que de alguna manera estará protegiendo todas esas pillerías de las que se queja", sentenció Gerardo Peña Avilés.