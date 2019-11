Ayuntamiento no cederá en paro a Camino al Mar hasta que garantice seguridad a trabajadores, advierten

Tras la muerte de un soldador dentro de la obra, el secretario de Desarrollo Económico niega que se trate de represalias contra empresario dueño de televisora incómoda

Sibely Cañedo

18/11/2019 | 12:53 AM

“La vida de una persona está por encima de cualquier proyecto”, declaró el Secretario de Desarrollo Económico del gobierno municipal frente a una serie de críticas que se han detonado en torno a la suspensión de las obras de “Camino al Mar”, el más grande complejo inmobiliario y comercial que se construye en estos momentos en la Zona Dorada, en Mazatlán.

David Armando González Torrentera se refirió a José Antonio, quien era soldador y falleció el pasado 29 de octubre después de una caída, presuntamente por no contar con las medidas de seguridad necesarias para realizar su trabajo dentro de la obra.

Suspende Gobierno de Mazatlán proyecto Camino al Mar

Por lo tanto, advirtió, el Ayuntamiento no cederá a presiones a cambio de poner en riesgo la vida e integridad de más mazatlecos y personal de dicha obra, hasta que la empresa no ponga orden y garantice la seguridad de todos sus obreros.

“No queremos un José Antonio más”, insistió.

El funcionario afirmó que al visitar el lugar de la construcción, localizado en la esquina de avenidas Camarón Sábalo y Playa Gaviotas, se encontró con que no se cumplían con las medidas de prevención que marca la normatividad. Además, detectaron la ausencia del Director Responsable de Obra o alguno de sus representantes para realizar labores de supervisión.

“Al pasar este accidente se revisaron más a fondo las medidas de seguridad de este proyecto; nos pudimos percatar que no cumple con absolutamente ninguna medida precautoria, te voy a dar un ejemplo, todas las terrazas que dan hacia la fachada de la playa no cuentan con barandales, el trabajador no traía arnés...”

Que no son represalias: “es cumplir la ley”

Sobre la suspensión del desarrollo Camino al Mar, González Torrentera rechazó que se trate de represalias en función de que este proyecto pertenece a Grupo Alerta, un corporativo que incluye entre sus empresas a Televisoras Grupo Pacífico, a la cual el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres se ha referido públicamente como un medio que se dedica a “golpearlo”.

Tampoco tiene que ver —aseveró— la labor de Observatorio Ciudadano, una asociación civil que se ha dedicado a investigar corrupción en el gobierno municipal, la cual es presidida por el empresario Rodolfo Madero Rodríguez, a su vez presidente de Grupo Alerta.

La noche de este domingo, apareció una manta de tamaño monumental sobre la construcción, en la que se acusa al Presidente municipal de parar la obra “por capricho personal”, afectando con ello el desarrollo económico de Mazatlán y la fuente de empleo de 650 trabajadores.

En respuesta, el secretario de Desarrollo Económico afirmó que esto es alejado de la realidad, pues en lo que va de la actual administración se han establecido inversiones privadas en el municipio por 19 mil millones de pesos y continúan llegando más propuestas de negocios.

Sin embargo, anotó, se busca que sean proyectos que cumplan con la legalidad y no generen riesgos para los ciudadanos.

“No son represalias, el gobierno del Químico Benítez no actúa con base en represalias: actúa con base en la legalidad, con base en la normativa, con base como siempre al interés de la sociedad por encima del interés económico”, reiteró.

Insistió en que todos tienen que cumplir la Ley: también los grandes empresarios y no solo los mazatlecos de a pie.

“Ese tipo de empresarios creían que a través de la manipulación de medios podían afectar o presionarnos. Pero está muy claro. El Químico siempre lo ha dicho: yo no vengo a ganar votos, yo vengo a hacer un gobierno honesto, un gobierno eficiente, un gobierno transparente y un gobierno que se dé a respetar y donde se cumplan todas las leyes”, puntualizó González Torrentera en alusión a Rodolfo Madero, uno de los líderes empresariales más reconocidos del puerto.