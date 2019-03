Banobras, a punto de definir financiamiento de metrobÃºs en CuliacÃ¡n

Banobras, a punto de definir financiamiento de metrobús en Culiacán

El Alcalde Jesús Estrada Ferreiro, declaró que lo citaron este martes 19 de marzo para ver los detalles que faltan para asegurar el fondo con el que se construiría este nuevo sistema integrado de transporte

Heriberto Giusti Angulo

16/03/2019 | 12:11 AM

CULIACÁN._ El Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, aseguró que la gente de Banobras lo citó este martes próximo para tocar el tema del sistema de transporte tipo metrobús que se pretende instalar.

“Yo voy a México el martes. No sé para qué me quieren, yo creo que para eso. Me hablaron antier para que fuera a México con Banobras”, manifestó.

Cuestionado sobre la certidumbre con la que asegura que el proyecto se hará, Estrada Ferreiro recalcó que se trata de un hecho y que solo falta afinar los detalles.

“Claro que se va a hacer, ¿cómo que no? Lo que falta es fijar la cantidad exacta nomás. Ya está en proceso, yo voy el martes a México”, reiteró.

“Presupuesto va a haber, y sabemos que es 50 por ciento a fondo perdido, 25 para el Gobierno del Estado y 25 para el municipio”, aseguró.

En días pasados, Carlos Gandarilla García, secretario de desarrollo sustentable, mencionó en entrevista para Noroeste que él estimaba que antes de marzo quedaría solventada la última ronda de requerimientos que solicita Banobras.

“En Banobras tenemos ya la gestión muy avanzada. Se tiene que hacer un registro ante la Secretaría de Hacienda, específicamente en la Unidad de Inversiones, y son tres rondas de observaciones las que se tienen que agotar. Ya fueron agotadas dos de ellas y estamos, ahorita, en poder nosotros cumplir con las observaciones de la tercera ronda, y definitiva, para que se pueda a este proyecto etiquetársele recursos y a su vez pueda pasar a la aprobación de un comité que hace la evaluación por parte de la Secretaría de Hacienda”, explicó.

“Creemos nosotros que este proyecto debiera estar aprobado antes del mes de marzo, que es cuando tenemos conocimiento de que se va a llevar a acabo la reunión del comité (de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público)”, mencionó.

En cuanto al monto estimado que esperan recibir de Banobras, Gandarilla García sostuvo que esta dependencia daría un máximo de 800 millones de pesos.

“En ese sentido hay un análisis costo-beneficio preliminar, que arroja una posible inversión de 3 mil millones de pesos, de los cuales, como ha comentado el presidente Estrada Ferreiro, se pudieran asignar por parte de Banobras 800 millones. Las cosas pues no las definimos nosotros, lo define Banobras, lo define la Secretaría de Hacienda en función de la disponibilidad. Pero lo que sí quiero dejar bien en claro es que no es un crédito”, precisa.

Este dinero se utilizaría para pavimentar con material hidráulico a las principales rutas por donde pasaría este sistema de transporte, aseguró el Alcalde en días pasados.

“Hay 800 millones de pesos ya definidos para infraestructura de transporte público. Por eso yo decía que eso lo íbamos a invertir en pavimentación de las principales rutas para que tengamos el pavimento hidráulico que se requiere”, mencionó.