Cachorritas MazatlÃ¡n apalea a Ahome en el Estatal de Softbol Sub 14

Cachorritas Mazatlán apalea a Ahome en el Estatal de Softbol Sub 14

Carmen Zamora se embolsa la victoria por las porteñas

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Cachorritas Mazatlán superó por 13-3 a Ahome, en los encuentros del Campeonato Estatal de Softbol, que tiene como sede los campos del Centro Deportivo Benito Juárez, en la categoría Sub 14.

Carmen Zamora se fajó en la zona de lanzamiento para llevar a su equipo al triunfo; la derrota se la llevó María Macías.

Las mejores en la caja de bateo por las ganadoras fueron Camila González al irse de 3-3 y Paloma Ríos de 2-2; por las derrotadas Natalia Trujillo le sonó de 1-1.

Liga Millán le pegó por 8-1 a Nuevos Talentos. Elyn Hernández fue la pítcher ganadora.

En la categoría Sub 12, Ahome se impuso por 13-2 a Guasave. Alejandra Ruiz fue la lanzadora ganadora; la derrota fue para Andrea Castillo.

Damaris Quintero se fue de 2-1 por las ganadoras, le siguió Mildet Beltrán de 1-1; por las derrotadas Emaneth González le sonó de 3-2.

Con pitcheo de María Sarabia, Cachorritas Mazatlán dobló por 14-7 a Culiacán Municipal. La derrota fue para Melisa Ibarra.

Los mejores maderos por las ganadoras fueron Mariely Lizárraga de 2-2 y Karina Juárez de 2-1; por la visita Ale Gallegos le sonó de 3-2.

Liga Millán se impuso 16-10 a Cachorritas de Mazatlán, en la categoría Sub 8.

Las mejores bateadoras por las ganadores fueron Mairely Beltrán y Sofía Casillas que se fueron de 3-3 cada una.

La inauguración

Con la presencia de 20 equipos, el viernes dio inicio el Campeonato Estatal de Softbol Femenil, el cual tuvo su ceremonia inaugural en el Campo Eduardo Arce Becerra, del Centro Deportivo Benito Juárez.

El evento que reúne a los equipos de todo el estado en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12 y Sub 14, vivió la gran fiesta de arranque llena de color.

Paúl Bernal Gurrola, director del Deportivo Juárez, tuvo a su cargo las palabras de bienvenida y reafirmó que será en los próximos días cuando el campo de softbol quede iluminado.

La inauguración oficial corrió por cuenta del Regidor Rodolfo Cardona, quien reiteró el compromiso al deporte, en busca de apoyar el desarrollo de los jóvenes mazatlecos.

Alfredo Lerma, presidente de la Asociación Estatal de Softbol, realizó la toma de protesta.

Lerma tuvo a su cargo el primer lanzamiento, mientras que el regidor municipal lució frente al bate.

PARA SABER

Este domingo se llevarán a cabo las finales a partir de las 10:00 horas.

OTROS RESULTADOS

Cachorras Mazatlán 7-6 Liga Millán

Liga Nuevos Talentos 0-10 Cul. Municipal

Ernesto Millán 0-10 SNTE 27

Ahome 5-6 Cachorras Mazatlán

Mazatlán 8-3 Nuevos Talentos

MLS 5-16 Ahome

Liga Millán 14-2 Comité Municipal

Guasave 10-13 Nuevos Valores