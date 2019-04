Cachorros de Chicago sellan remontada con sencillo de oro de David Bote

CHICAGO._ David Bote puso fin al encuentro mediante un sencillo productor en el noveno capítulo, y los Cachorros de Chicago superaron 2-1 a los Diamondbacks de Arizona.

Tyler Chatwood ofreció una labor brillante de seis episodios, y Chicago llegó a la novena entrada con una ventaja de 1-0. Pero Jarrod Dyzon conectó un garrotazo por todo el jardín derecho ante el dominicano Pedro Strop (1-1), cuando había un out, para igualar la pizarra.

