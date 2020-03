CanadÃ¡ y Australia no enviarÃ¡n atletas a Tokio 2020; piden que los Juegos se posterguen un aÃ±o

TORONTO._ El Comité Olímpico Canadiense (COC) y el Comité Paralímpico Canadiense (CPC) tomaron la decisión de no enviar deportistas a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020 debido a la situación sanitaria mundial originada por el Covid-19.

La decisión se ha tomado respaldados por sus Comisiones de Atletas, Organizaciones Deportivas Nacionales y el Gobierno de Canadá, se informa en un comunicado.

Esto, ante el anunció del Comité Olímpico Internacional (COI) de que hasta dentro de un mes decidirá si aplaza o no la justa de Tokio 2020.

El COC y el CPC solicitaron urgentemente al COI, al Comité Paralímpico Internacional (IPC) y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que pospongan los Juegos por un año.

“Y les ofrecemos todo nuestro apoyo para ayudarlos a navegar por todos complejidades que traerá la reprogramación de los Juegos. Si bien reconocemos las complejidades inherentes a un aplazamiento, nada es más importante que la salud y la seguridad de nuestros atletas y la comunidad mundial”, se señala en el comunicado.

“No se trata únicamente de la salud de los atletas, sino de la salud pública. Con Covid-19 y los riesgos asociados, no es seguro para nuestros atletas, y la salud y seguridad de sus familias y la comunidad canadiense en general para que los atletas continúen entrenando para estos Juegos. De hecho, va en contra de los consejos de salud pública que instamos a todos los canadienses a seguir”.

El COC y el CPC revisaron la carta y el comunicado de prensa enviado el domingo por el COI.

“Agradecemos al COI su seguridad de que no cancelará los Juegos de Tokio 2020 y agradecemos que comprenda la importancia de acelerar su toma de decisiones con respecto a un posible aplazamiento”.

#TeamCanada will not send athletes to Games in summer 2020 due to COVID-19 risks.

Australia también ha afirmado que no enviarán atletas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 si las fechas de competencia no se modifican por la batalla mundial contra el coronavirus.

"Tenemos atletas en el extranjero, entrenando alrededor de Australia como equipos y administrando sus propios programas. Con los viajes y otras restricciones, esto se convierte en una situación insostenible", dijo el director ejecutivo de Comité Australiano, Matt Carroll.

“We are now in a position where we can plan with greater certainty.”

AOC plans for postponed Olympic Games 👉 https://t.co/7YYRMp4xMI#Tokyo2020 #covid19australia #TokyoTogether pic.twitter.com/oPW6nXGdZk