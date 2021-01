Celebran Congreso de Sinaloa y activistas reformas en materia de protección animal

Activistas, diputados y diputadas lograron un consenso en el dictamen para mejorar la vida de los animales en Sinaloa, entre las acciones se prohíben las corridas de toros en el estado y fue aprobado por unanimidad

América Armenta

Luego de un intenso diálogo entre la ciudadanía e integrantes de la 63 Legislatura, se logró llegar a un concenso y reformar y adicionar disposiciones de la Ley de Protección a los Animales, Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado y el Código Penal, para garantizar una mejor vida para animales y sanciones a quienes actúen causándoles un daño o usados en malas prácticas.

Protocolos de adopción animal, prohibición de corridas de toros, brigadas de vigilancia animal por parte de las autoridades de seguridad, la integración de padrones estatales de mascotas, vigilancia a quienes se dedican a la cría, cuidado y venta de animales, para lo que necesitarán un permiso. Todo ello y otras modificaciones recaerán en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Seguridad Pública, entre otras instituciones.

El punto que generó polémica se pasó para el final de la sesión de este jueves, misma que necesitó de un receso para discutir los artículos los cuales se buscaba modificar, durante dos horas integrantes de los grupos de rescate animal y Graciela Domínguez Nava, Horacio Lora oliva, Jesús Armando Ramírez Guzmán, entre otros integrantes de la actual legislatura junto al equipo jurídico, pudieron llegar a puntos medios y generar una ley integral y no simulada, lo que rechazaban desde un inicio.

Alma Rosa Garzón y Karla Montero Alatorre, quienes presentaron iniciativas que se consideraron en el dictamen, pidieron no olvidar el punto central de las reformas y adiciones, que son los animales, anteponiendo las ideologías de las fracciones parlamentarias y generando política de altura de la mano de la ciudadanía.

“Considero que el reconocimiento de los derechos de los animales, es importante porque en el modo de tratarlos influyen las creencias y valores de la sociedad, las que, desde un punto de vista ético, pueden diferir de una cultura a otra, por ello es que debemos caminar hacia una filosofía que acepte que los animales son seres sensibles, la cual está empezando a difundirse, gracias a miles de personas interesadas en su bienestar al igual que nosotros, y a quienes buscamos darles una voz porque son parte de la sociedad sinaloense”, manifestó Angélica Díaz Quiñónez, autora de otra de las iniciativas incluídas en el dictamen.

Francisca Abelló Jordá, Apolinar García Carrera y Jesús Ramírez Guzmán, integrantes de las comisiones que realizaron el dictamen, consideraron este como un gran día para la legislatura, reconociendo a las integrantes de los grupos rescatistas.

“Aprobaremos este dictamen que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales, Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable y del Código Penal para el Estado de Sinaloa, en primer lugar porque rescata el sentir de muchas compañeras y compañeros diputados y de representantes de diversas organizaciones de protección a los animales, que durante el transcurso esta legislatura presentaron 11 iniciativas en relación a los temas, desde luego incorporados a este dictamen”, dijo Lora Olivas.

En Culiacán, exigen animalistas que no se impongan centros de exterminio en la ley de protección animal

“Pero más allá de todas las bondades que tiene esta iniciativa, compañeros diputados, me enorgullece comentar que este iniciativa tiene una reforma muy importante, una reforma medular, que en lo personal creo que pondrá en alto el nombre del estado de Sinaloa y será un ejemplo nacional e internacional, con esta ley en Sinaloa estará prohibida prohibida la tauromaquia, por fin, después de tantos años de esta práctica”, celebró Pedro Villegas Lobo, quien propuso una de las 11 iniciativas tomadas en cuenta.

Manifestación

El miércoles por la tarde las activistas de diferentes municipios del estado y grupos de protección animales se manifestaron pacíficamente en el recinto legislativo en contra de la figura de Centros de Bienestar Animal, también conocidos como perreras, destacando que funcionan como centros de exterminación, siendo el de Los Mochis el único que está trabajando, pero manejado por organizaciones civiles, no de los gobiernos municipales o estatales, quienes recurren, aseguraron, al exterminio de los animales en condiciones de calles.

Propusieron, además, que se hicieran campañas con recursos públicos para que se esterilice a perros y gatos, así como que todo animal rescatado fuera canalizado a las organizaciones protectoras de animales.

"El dictamen no es malo únicamente no queremos que se contemple esa parte, esa es nuestra petición es la sustitución de la figura de los Centros de Bienestar por unidades móviles de esterilización en cada municipio del estado, esa es nuestra solicitud, nos comentaban que había también que ceder y negociar pues había cosas que nosotros pedimos y si se consideraron en el dictamen, sin embargo, no queremos ceder, a las perreras", refirió Rebeca Uriarte, directora de Fundación Laika y una de las personas que pasó la noche del miércoles en el Congreso del Estado.

Uriarte dijo que lo que buscan es conciencia empatía y procesos de esterilización, integrando a los planes de educación lo que han demandado desde hace tiempo, en lugar de tener estos centros de control y bienestar y también aseguro que no están en contra de la reforma, sino que estos centros pueden contaminar el dictamen en el cual se ha esperado y trabajado mucho tiempo.

"En lo personal yo respeto mucho las posturas y respeto a las personas que están de acuerdo, porque posiblemente la intención de los centros sea buena y ahorita estado operando en algunos municipios de una manera positiva, porque afortunadamente lo están manejando personas de la causa, sin embargo, consideramos que ya viene un presupuesto para ello eso puede tergiversarse y convertirse en algo negativo, por eso estamos pidiendo móviles de esterilización gratuita" dijo sobre las acusaciones que han recibido, siendo señaladas como personas retrógradas o sin entendimiento al negarse a estos centros.

Así como Fundación Laika, estuvieron Huellitas con Causa, entre otras organizaciones, dialogando junto a las y los diputados para tener el dictamen que se aprobó por unanimidad en el Pleno.