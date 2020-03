CÃ©sar Sper muestra mayor pericia en la Copa MazatlÃ¡n Stunt Rider 2020

César Sper muestra mayor pericia en la Copa Mazatlán Stunt Rider 2020

El mexiqueño exhibió trucos con una ejecución casi perfecta

Carlos Robles

MAZATLÁN._ Tras dejar una dosis de grandes trucos en la pista, el joven César Sper se coronó campeón de la Copa Mazatlán Stunt Rider 2020, que se celebró en la Semana Internacional de la Moto de Mazatlán 2020.

Una impecable habilidad al momento de realizar sus trucos fue lo que le permitió a César Sper levantar el trofeo de esta competencia, quien tuvo un paso perfecto durante su participación.

César Sper es el ganador.

El joven oriundo de la Ciudad de México expresó estar contento de haber asegurado el primer lugar, pues sabe que ésta era una competencia bastante apretada con competidores de alto nivel.

“Me siento muy contento, no tengo palabras para expresar completamente mi sentir, pero me quedo agradecido por el cariño que me llevo de la gente”, dijo Sper.

“Siempre hay un poco de nervio en las competencias, pero ya arriba de la moto, pierdo los nervios y gracias a Dios todo salió bien en la pista”, añadió.

Durante el evento, César exhibió trucos con una ejecución casi perfecta, como lo son el Superman, Surfing, El Faro, 50-50 Con Giros, así como algunos combos y drifts sobre el asfalto.

Quien se llevó la segunda posición en esta copa fue Galdino Trejo al dejar una destacada actuación en la ronda de desempate, la cual le permitió llevarse la plata.

Finalmente, el tercer lugar fue para Érick Manzanas, quien a pesar de haber iniciado con un gran dominio del volante, conforme avanzó la justa, se vio superado por sus rivales.

