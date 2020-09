Clases en línea se pueden prolongar ¡hasta diciembre!

No hay las condiciones para volver a las aulas, dice Arturo Cundapí Ramos, jefe de Secundarias Federales en Mazatlán

Netzahualcóyotl Ceballos

Las clases en línea podrían extenderse hasta diciembre, advirtió Arturo Cundapí Ramos.

El supervisor de Secundarias Federales de Mazatlán explicó que aunque existe una propuesta de regresar a las clases presenciales a partir del 15 de octubre, seguramente habrá un aplazamiento por el riesgo que todavía representa la pandemia por Covid-19 en Sinaloa.

“Yo lo veo muy difícil que iniciemos presencialmente el 15 de octubre, muy difícil, es muy probable que nos vayamos hasta diciembre porque las condiciones de la pandemia no nos ayudan”, declaró.

“Las escuelas son una probable fuente de contagio muy grande y tenemos que proteger a los alumnos, además los papás no los mandarían porque aún con las recomendaciones (sanitarias) no advertimos las condiciones necesarias”.

Explicó que por el momento el 80 por ciento de los alumnos de las escuelas secundarias federales toman clases en línea desde las diferentes plataformas.

El 20 por ciento restante son alumnos que se preinscribieron pero que no completaron el proceso de inscripción, no están registrados en ningún centro educativo y no han podido ser localizados, lamentó.

“Y el reto que tenemos ahorita es precisamente llegar a todos ellos, ese 20 por ciento restante porque creemos que muy probablemente las clases van a continuar como hasta ahorita”, agregó Cundapí Ramos.