Cliff Robinson, leyenda de la NBA, fallece a los 53 años de edad a causa de un derrame cerebral

PORTLAND._ Clifford Robinson ex All-Star de la NBA falleció este sábado a los 53 años de edad.

La noticia fue confirmada por los UConn Huskies mediante un comunicado en el que no se especifican las causas del deceso, aunque algunos medios afirman que fue debido a un derrame cerebral.

Robinson jugó 18 temporadas en la NBA con los Portland Trail Blazers, Phoenix Suns, Detroit Pistons, Golden State Warriors y New Jersey Nets, aunque es por su paso con los primeros por lo que es más recordado.

El ala pívot fue seleccionado para el Juego de Estrellas de la NBA de 1994 y fue incluido en dos equipos segundos NBA All-Defensive con un promedio de carrera de 14.6 puntos y 4.6 rebotes en mil 380 juegos en su carrera, la 13ra mayor cantidad en la historia de la NBA.

The Trail Blazers organization is deeply saddened by the passing of Trail Blazers great Cliff Robinson. We extend our heartfelt condolences to Cliff’s family & loved ones. Uncle Cliffy will be greatly missed by the Trail Blazers & all of Rip City.https://t.co/X4ixK1XCPT pic.twitter.com/0njgpimiBH