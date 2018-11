Club Venados de MazatlÃ¡n no es un usuario moroso de Jumapam, dice JosÃ© Antonio Toledo Ortiz

Club Venados de Mazatlán no es un usuario moroso de Jumapam, dice José Antonio Toledo Ortiz

El empresario dijo que se procederá legalmente contra la paramunicipal por omitir hacer las notificaciones correspondiente del corte de agua y drenaje

Fernanda González

MAZATLÁN._ Después de las acusaciones de adeudo, corte del suministro de agua potable y clausura del sistema de drenaje al estadio Teodoro Mariscal, la empresa Espectáculos Costa del Pacífico S.A. de C.V anunció que se procederá legalmente contra la Jumapam por omitir hacer las notificaciones correspondientes.

José Antonio Toledo Ortiz deslindó que el Club Venados sea un usuario moroso de la Jumapam y negó que se esté haciendo uso de una toma clandestina de agua potable.

Toledo Ortiz aseguró que Club Venados ha cubierto en tiempo y forma todos los recibos.

“A todos los aficionados de beisbol y a toda la ciudadanía que Espectáculos Costa del Pacífico está en tiempo y forma y al corriente de sus pagos; que hemos sido cortados de agua y clausurado de drenaje sin notificación, ya estamos levantando las actas y pues mañana empieza la semana para ver las medidas que vamos a tomar”, manifestó.

Aceptó que la toma clandestina existe, pero no es para suministrar de agua potable al Teodoro Mariscal.

Toledo Ortiz señaló que el Estadio Teodoro Mariscal recibe agua potable a través de una conexión que fue instalada desde 1962.

“Hay una toma que está afuera pero o sea, nosotros qué sabemos, es como si en la esquina de tu casa está una toma clandestina, nos deslindamos totalmente, no es de nosotros”, dijo Toledo Ortiz.

Además comentó que el marcado descenso en el consumo de agua se debe a que Club Venados no ha estado utilizando las instalaciones del estadio desde enero.

“En enero que terminó el Play Off al otro día se empezó la remodelación del estadio, nosotros tuvimos que salir de nuestras oficinas y rentamos una oficina que está aquí atrás; nosotros ya no tuvimos que usar agua porque demolieron las oficinas, no tuvimos que regar el campo porque estaban las máquinas trabajando y no había campo, entonces nuestro consumo de agua empezó hace un mes que pagamos como 25 mil pesos”, dijo.

No se suspenderá el juego

La clausura del drenaje y suspensión del suministro de agua potable no fueron impedimento para suspender el último partido ante Cañeros de Los Mochis, de la primera serie de la segunda Vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico.

El Presidente del Club Venados, José Antonio Toledo Ortiz dio a conocer que para solventar la problemática se contrataron pipas para atender el desabasto de agua y llenar los algibes y también se contrató una máquina de bombeo para el drenaje.

“Eso es lo que podemos hacer, llenar de agua los algibes, los poporooms, los succionadores”, dijo.