ComitÃ© coordinador no da la cara a la sociedad, acusa Coparmex

Comité coordinador no da la cara a la sociedad, acusa Coparmex

Gabriel Mercado

04/06/2019 | 11:05 AM

CULIACÁN._ El comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción no da la cara a la sociedad, no han transparentado sus reuniones y no se sabe en qué están trabajando, acusó la presidenta de Coparmex en Sinaloa, Edna Fong Payán.

Expuso que se había hecho una invitación por parte de la Comisión de Cabildeo de los Centros Empresariales de Sinaloa para escuchar las acciones que han emprendido en sus dependencias y los retos que han enfrentado en la implementación del sistema anticorrupción, pero nadie del comité acudió.

Mencionó que desde el 9 de mayo habían hecho la invitación para el encuentro programado para el viernes pasado a todas las dependencias dentro de ese organismo, pero aunque algunos habían confirmado, de última hora decidieron cancelar.

Entre esas dependencias se encuentran el Comité de Participación Ciudadana, la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía General de Sinaloa, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, el Poder Judicial, la Comisión de Acceso a la Información Pública y el Tribunal de Justicia Administrativa; el titular del comité es el encargado de la Secretaría Ejecutiva, Francisco Javier Lizárraga Valdez.

"Son un comité conformado por la sociedad y para la sociedad, los Centros Empresariales del estado de Sinaloa exhortan a la titularidad del Comité Coordinador a atender las convocatorias de la sociedad civil organizada a este tipo de encuentros donde sólo se busca colaborar y coadyuvar con los retos que enfrenta el Sistema Estatal Anticorrupción", destacó.

Fong Payán agregó que quieren que se hagan públicas las reuniones de este comité y se hagan públicas también las minutas, ya que no se sabe siquiera si realmente se han reunido para realizar los trabajos correspondientes al sistema.

Ella mostró la hoja de la invitación donde tenía los sellos de recibido de dichas dependencias, exceptuando la del Comité de Participación Ciudadana, porque ellos no tienen sellos y ni siquiera tienen oficinas a un año de su conformación.