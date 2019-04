Comparten desde Foro Mundial de la Bicicleta cÃ³mo debe ser una infraestructura incluyente

Comparten desde Foro Mundial de la Bicicleta cómo debe ser una infraestructura incluyente

Un especialista en movilidad sustentable compartió en el evento realizado en Quito, Ecuador, que ya no se debiera estar pensando en hacer más ciclovías o puentes peatonales, sino en hacer a cada punto de la ciudad adecuado para que toda persona lo transite

Heriberto Giusti Angulo

La infraestructura de movilidad que se implemente en las ciudades debiera ser para conectar a los distintos usuarios y no para segregarlos por vías separadas, consideró durante el octavo Foro Mundial de la Bicicleta el urbanista Nilton López, representante de Cicloaxión, colectivo con 10 años de trayectoria en el impulso de la movilidad sustentable en Perú.

“Muchas veces cuando estamos hablando de la ciudad, estamos creyendo que lo único que necesitamos son más ciclovías, semáforos exclusivos y puentes peatonales”, dijo.

“Sin embargo, yo creo que las ciclovías actualmente se están utilizando como los puentes peatonales: son para segregarnos, son para hacer que no interrumpamos el tráfico, son para que la ciudad vaya avanzando a una velocidad que no es la velocidad humana sino la velocidad de los motores”, criticó.

El especialista criticó además que los tomadores de decisiones implementen ciclovías mal planeadas, pues lejos de ayudar al ciclista, lo perjudican.

Ciclovías, el carril favorito... ¡de los carros de Culiacán!

“Cuando nos venden una nueva infraestructura para ciclistas, lo que utilizan es el espacio residual que hay en las calles. Los políticos lo que nos dicen es, 'Sí, nosotros vamos a dar tantos kilómetros de ciclovías'... Pero yo les digo claramente que los kilómetros de ciclovías no son igual a más ciclistas en las calles; por el contrario: muchas ciclovías que están mal diseñadas, lo único que hace es vendernos mal a los ciclistas”, dijo.

“Una ciclovía no utilizada le dice claramente a todos los otros que no son ciclistas, que se está malgastando la plata. Y cuando se hace infraestructura que no es funcional, lo único que genera es que estos espacios sean invadidos; y nuevamente el mensaje es: '¿Para qué hacemos vías si no hay ciclistas?, ¿y por qué utilizamos vías que son para carros para dárselos a los ciclistas, si no hay?'”, expresó.

Nilton López consideró que ya no se debiera estar pensando en hacer más ciclovías o puentes peatonales, sino en hacer a cada punto de la ciudad adecuado para que toda persona lo transite pues, asegura, una ciudad diseñada para las personas más vulnerables es una ciudad diseñada para todos.

“Si alguien está pensando que una ciclovía va a salir de la puerta de su casa y llevarlo a su destino, digamos que está siendo muy, pero muy, muy positivo. Pero tenemos que tener en claro que la ciudad, la calle, tiene que ser amigable para mí, para que yo pueda caminar, para que yo pueda salir en bicicleta o para que yo pueda salir en silla de ruedas”, expresó.

“Cuando se piensa en la ciudad, se piensa en el grueso. ¿Y ese grueso quiénes son? Personas jóvenes o personas que pueden enfrentar la ciudad. Sin embargo, tenemos que pensar en las personas que necesitan condiciones especiales, para que puedan compartir la ciudad junto con nosotros”, reflexionó.

“No debemos de ser antagonistas, no debemos de enfrentarnos con las personas que no se quieren bajar del carro, ni tenemos que enfrentarnos con las personas que no quieren usar casco, por ejemplo. Lo que tenemos que hacer es entre todos pensar en una única ciudad, en la cual todos nos respetemos”, manifestó.