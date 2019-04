Exponen en foro en Ecuador el sistema de bicicletas MuÃ©vete Chilo, de Sinaloa

Exponen en foro en Ecuador el sistema de bicicletas Muévete Chilo, de Sinaloa

Se explicaron los resultados a tres meses de implementar este sistema, ante los asistentes de la octava edición del Foro Mundial de la Bicicleta, en Quito

Heriberto Giusti Angulo

MAZATLÁN._ Sinaloa estuvo presente en el octavo Foro Mundial de la Bicicleta, realizado en esta ocasión en Quito, Ecuador, con la exposición del programa de bicicletas públicas ‘Muévete Chilo’, el cual ya está en operación en Mazatlán y se espera que próximamente funcione en Culiacán y Los Mochis.

La plática estuvo a cargo de la empresa BikeNCity, quienes colaboran con el Gobierno del Estado como consultores técnicos para este programa de bicicletas. Kenia Aguirre, directora ejecutiva de esta organización, mencionó detalles referentes a la política pública existente, los datos que han recabado a tres meses de comenzar operaciones, y las acciones que han tomado para que la ciudadanía se apropie del proyecto.

“El Gobierno Estatal, con nuestra asesoría, implementa una regulación, implementa la infraestructura en los ciclopuertos establecidos, implementa una campaña de comunicación inicial e implementa protocolos de seguridad”, mencionó.

“Al Gobierno Municipal lo que se les solicita es la autorización del uso del espacio público, se les solicita que designen un enlace, y que ellos también estén a cargo del seguimiento y la vinculación con los otros actores”, dijo.

“El operador, por su parte, va a invertir en las bicicletas y, durante los primeros tres meses, ellos tienen personas en calle haciendo la promotoría y enseñando a las personas cómo descargar la aplicación, cómo se utiliza, cuáles son las membresías, y dónde están ubicados los puntos”, añadió.

Kenia Aguirre profundizó en el rol que toma este último actor del sistema, indicando que se trata de una empresa que brinda un servicio de última generación apoyado por la tecnología móvil.

“En este caso tenemos como operador a VBike. Ellos son una empresa mexicana que ahorita está en tres ciudades del país. Sus bicicletas son mecánicas con tres velocidades, con luces delanteras y traseras mediante dínamos. Es una bicicleta estándar”, dijo.

“Mediante una aplicación móvil tú llegas a la bicicleta, y en la llanta trasera tiene un candado con un Código QR que lees y hace un ‘Beep, beep’. Luego te lo desbloquea y puedes pedalear”, añadió.

“Hasta ahora sí han habido casos donde algunas personas lo dejan fuera del ciclopuerto, pero son muy pocos. Y lo que pasa es que el operador le envía un mensaje de texto diciéndole: “La dejaste en una zona no designada; tienes tanto tiempo para devolverlo y si no te voy a multar”, mencionó.

Destacó que dicha empresa está obligada a generar reportes mensuales para que el Gobierno pueda conocer la evolución del uso del sistema. También dijo que el Gobierno hará una encuesta a los usuarios a los seis meses de implementarse este sistema en cada municipio, con la intención de adaptarlo a la demanda real de las bicicletas.

“Solicitamos al operador que nos proporcione datos sobre la operación, mensualmente. Es muy importante conocer los patrones de viaje de los usuarios; así podemos saber en qué hora es cuando más se realizan viajes, cuál es la distancia y duración promedio, y qué zonas son las más atractoras”, explicó.

“A los seis meses de operación, cuando el sistema ya esté estabilizado, podremos realizar una evaluación; esta evaluación nos va a decir si alguno de los ciclopuertos lo tenemos que cambiar de lugar o debemos ampliarle su capacidad, etcétera”, manifestó.

Curso para camioneros y policías

La representante de Sinaloa dijo que un punto clave en la implementación de ‘Muévete Chilo’ fue la sensibilización de los transportistas, debido a que son quienes representan el mayor peligro para los ciclistas.

“Trabajamos con los transportistas en talleres que se dividen en dos sesiones, una teórica y otra práctica. Lo más importante para nosotros es que ellos se suban a la bicicleta... había transportistas que hace más de 20 años no se subían a una bici, e incluso cuando salimos a pedalear a la calle había transportistas que decían, ‘No, yo aquí me quedo... ya no quiero seguir... en esa Avenida no, porque me da miedo’. Y es una manera de que ellos entiendan lo que las y los ciclistas sentimos al momento de enfrentarnos con un vehículo que pesa toneladas”, dijo.

Mencionó que también trabajaron de cerca con los elementos de Policía y Tránsito, en la elaboración de protocolos de seguridad.

“Con los policías lo que generamos fueron dos protocolos. El primero es un protocolo de atención a hechos de tránsito: ¿qué va a pasar si un ciclista tiene un accidente?, ¿cómo vamos a responder?, ¿quién le va a hablar a quién?, ¿cuándo va a llegar la aseguradora?”, explicó.

“El segundo protocolo que generamos es sobre atención a robo de bicicletas, porque, como ustedes saben, las bicicletas pueden ser vandalizadas. Afortunadamente, en los tres meses de operación que llevamos, no tenemos ni un robo ni un hecho de tránsito”, aseguró.

La concientización pública

Kenia Aguirre explicó que otro punto clave fue la campaña de comunicación que diseñaron para que la ciudadanía en general conozca todos los beneficios que puede obtener del sistema, así como las obligaciones a las que está sometida.

“En la campaña de comunicación no solo fue importante establecer el nombre, sino que generamos todo un sistema de comunicación que se basa en tips para ir a la escuela y al trabajo en bicicleta, reglas de uso, y reglas de circulación”, dijo.

“Las reglas de uso pues son el horario del servicio, que a partir de los 16 años puedes acceder al sistema, y sobre cómo utilizar la bicicleta. Las reglas de circulación están basadas en el Reglamento de Tránsito”, mencionó.

“También generamos una página web del sistema, donde está toda la información de la ubicación de los ciclopuertos, también la información de la empresa, y la política pública en general”, añadió.

Consideró que el sistema no solo ha tenido un impacto positivo en la ciudadanía, sino que también ha beneficiado al medio ambiente.

“Hablando de datos, a las dos semanas de que operó el sistema se registraron 7.6 viajes por bicicleta y ahora, a los casi tres meses de operación, se está estabilizando en 6.6 viajes; como dato, CitiBike en Nueva York comenzó con 4.5, entonces eso quiere decir que estamos haciéndolo bien. Además, ya acumulamos 74 mil kilómetros recorridos, y eso nos dice que son 13 millones de toneladas de CO2 evitadas”, aseguró.