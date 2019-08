Con Malova se superaron todas las expectativas, se entregÃ³ un mejor Estado que el recibido: Vargas Landeros

Con Malova se superaron todas las expectativas, se entregó un mejor Estado que el recibido: Vargas Landeros

A pesar de que 13 funcionarios de la administración de Mario López Valdez están siendo investigados por cometer delitos ligados a corrupción, el ex Secretario de Gobierno subrayó que en esos seis años de gestión se entregó un Sinaloa mejor económicamente, en seguridad e infraestructura

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ El Gobierno de Mario López Valdez superó todas las expectativas que se tenían de él, se entregó un mejor Estado que el recibido, afirmó Gerardo Vargas Landeros.

El ex Secretario General de Gobierno reconoció que hay un sector que critica a la anterior administración, sin embargo opinó que esas críticas se están vertiendo antes de tiempo y no reparó en decir que en los seis años de Malova se superaron todas las expectativas en temas como la economía y seguridad.

“Habría que ver qué es lo que están criticando antes de tiempo, antes de hacer alguna evaluación para una administración estatal o para alguien en particular que representó a esa administración, yo te puedo decir que la administración de Malova superó todas expectativas que se tenían, entregamos un Estado mejor que el que habíamos recibido en temas económicos, en temas de seguridad en temas de infraestructura, en todos los sentidos”, explicó.

Desde que culminó la administración de López Valdez han sido 13 los funcionarios que están siendo investigados por delitos ligados a corrupción; cuatro por el caso del tiburonario en Mazatlán; tres de la Secretaría de Salud, proceso en el cual ya se sancionó a Ernesto Echeverría con una reparación del daño de 7 millones de pesos de 14 que desvió, y aún investigan a María Alejandra Gil Leyva, así como a Jaime Otañez García por esos 14 millones de pesos que fueron desviados del sector salud.

También se dictó sentencia de cárcel para Luis Ángel Pineda Ochoa, ex Secretario Técnico de Turismo, y dos más fueron perdonados por la Fiscalía de la misma dependencia; actualmente hay un proceso penal contra Armando Villarreal, ex Secretario de Administración y Finanzas, donde ya fue vinculado a proceso por el desvió de 293 millones de pesos, y es acusado junto con dos funcionarios más de la dependencia.

Ante esta ola de investigaciones y acusaciones realizada por la Fiscalía, Gerardo Vargas sostuvo que en la administración de Mario López Valdez se actuó de buena manera, y además defendió su trabajo al frente de la Secretaría General de Gobierno, debido a que su dependencia, ni él, ha sido señalado con alguna actividad irregular mientras fue funcionario público en la administración malovista.

“Yo me siento satisfecho con eso, y en lo personal, después de 2 años 8 meses, Gerardo Vargas Landeros no ha sido señalado con una falta administrativa, por alguna observación a su desempeño como Secretario General de Gobierno los seis años, que no es fácil hacerlo en un Estado como Sinaloa, no tengo nada ninguna denuncia ni las dependencias estatales y federales”, subrayó.

Dijo también que la ley se debe aplicar a todos los funcionarios que hayan incurrido en faltas contra el erario público de Sinaloa, dado que hoy ya no es como antes, donde los funcionarios hacían lo que les daba la gana y recalcó que la administración de Mario López Valdez fue la más auditada en la historia del Estado.

“No nada más del LAPO, te lo digo de cualquiera, cualquiera de los 65 mil empleados que estuviéramos en esa administración de Mario López Valdez, cualquiera, llámese quien se llame, que hubiera hecho alguna acción incorrecta, que hubiera cometido un delito, una infracción, tiene que pagarlo, la época de que los servidores públicos ya no rinden cuentas, que hacen las cosas a como se les dé la gana ya se acabó”, señaló.

“Nosotros fuimos como la administración de Malova, la más auditada en toda la historia de Sinaloa, y con un gusto lo digo, porque si fuimos de las más auditadas y salí bien, quiere decir que no cometí ningún error, por lo menos una falta grave y quienes lo hayan cometido como esa persona o como cualquier otra, pues señores, tienen que enfrentar la justicia y tienen que rendirle cuentas a la sociedad sinaloense”, agregó.