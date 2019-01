Confía Estrada Ferreiro en ganar juicio ante la Suprema Corte por actualización del predial

El Alcalde de Culiacán explicó que interpondrán un recurso de acción inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el impuesto se actualice de acuerdo a la inflación

Antonio Olazábal

Jesús Estrada Ferreiro se dijo confiado de ganar el recurso de acción inconstitucional que interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el impuesto predial se actualice de acuerdo a la inflación.

El Congreso del Estado votó por mayoría dejar el impuesto sin actualizar el 3.5 por ciento de aumento por el concepto de la inflación, determinación que el Alcalde consideró absurda, y que por ello interpondrá este recurso ante la Suprema Corte.

“Mira no tengo el tiempo que tarde la corte en resolverlo, es una controversia constitucional que por supuesto la vamos a ganar, porque no tiene razón el Congreso del Estado en tomar ese tipo de determinaciones absurdas”, calificó.

Estrada Ferreiro cree que ganará el recurso, tanto así, que ve un escenario en el que la gente que ya pagó el predial, entenderá que tendrían que abonar la diferencia.

“La gente que ya pagó seguramente se va a hacer una reconsideración, se va a actualizar, tendrán que recapacitar y reconocer que se cometió un error, y tendrán que pagar la diferencia, pero la idea no es eso, la idea es que no no estén tullendo, no nos estén complicando el proceso administrativo del Ayuntamiento”, señaló.

El Presidente Municipal tildó a la acción de los legisladores como indebida, y compartió que antes que finalice el mes, tendrán listo el recurso para interponerlo.

“los diputados no tienen ninguna autoridad para hacer cosas indebidas”.

--¿Ya interpusieron el recurso o lo están preparando?

“Estamos preparándolo, estamos en tiempo, son 30 días después que se publique el decreto”, respondió.

“Ellos si son gente comprensiva, inteligente, deberían buscar ahorita revocar algunas cosas, derogar un artículo transitorio que existe en la ley también”, agregó.

El Alcalde reconoció que sí hay un descontento por toda la documentación que ha estado solicitando el Ayuntamiento con el fin de actualizar la data de los contribuyentes, sin embargo agradeció a los culiacanenses, ya que aún así, asisten a pagar sus obligaciones tributarias.

“Esa es muestra que la gente tiene todavía la intención de seguir pagando, y que está dispuesta a cumplir. Ha habido quejas, muchas, yo las entiendo perfectamente bien, se les ha explicado y la gente lo ha entendido, les hemos demostrado con documentos, que hay gente que va y hace uso de un derecho que no le corresponde”, detalló.