Cuén afirma que es un fenómeno en Sinaloa... y va a arrollar el 1 de julio - Noroeste

Cuén afirma que es un fenómeno en Sinaloa... y va a arrollar el 1 de julio

Compara su candidatura con lo que ocurre a nivel nacional con el partido Morena y Andrés Manuel López Obrador, según las encuestas

José Alfredo Beltrán

Así como Morena es un fenómeno a nivel nacional, Héctor Melesio Cuén Ojeda se considera un “fenómeno” en Sinaloa. Y por ello, dice, va a arrollar en los comicios del domingo 1 de julio.

“Bueno, así como hay un fenómeno nacional de Morena, hay un fenómeno hacia Cuén aquí en el estado de Sinaloa;

“Si creemos nosotros que ellos van a arrollar, pues aquí también voy a arrollar yo, definitivamente, si hacemos una comparación, pero nada es igual, eh”, señaló.

Cuén dio esta respuesta cuando se le planteó el fenómeno de Morena a nivel nacional, según se desprende del análisis de las dos últimas encuestas publicadas.

Tanto el diario Reforma como la encuestadora Parametría coinciden en que el voto a favor de Andrés Manuel López Obrador podría superar más del 50 por ciento. Incluso, para lograr el triunfo en ambas cámaras, la de diputados y senadores.

--¿El de Morena es un fenómeno que puede arrollarlos a todos los demás?--se le planteó.

--Bueno, así como hay un fenómeno nacional de Morena, hay un fenómeno hacia Cuén aquí en el estado de Sinaloa...

--¿Usted tiene encuestas?

--Sí, desde luego, que tenemos encuestas, vamos muy bien.

--¿De calle?

--No, no, yo nunca me confío, y sobre todo le tengo mucho respeto a mis adversarios, eso para mí juega un papel fundamental, nunca me van a ver diciendo improperios contra un adversario, mucho menos de un ciudadano.

El líder del Partido Sinaloense indicó que él está muy contento, pues tiene hasta diez eventos por día.

Y, dice, no es de los que anda tomándose selfies o videos, sino trabajo de calle.

“Ese es el trabajo mío de todos los días, es decir, yo no trabajo detrás de un escritorio, me tomo una selfie, me tomo un video aquí y es todo lo que hago, me gusta el trabajo de tierra”, destacó el candidato de la coalición Por México Al Frente, que integran PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.