Deja Marsol QuiÃ±Ã³nez el instituto de Cultura MazatlÃ¡n

Deja Marsol Quiñónez el instituto de Cultura Mazatlán

Es el segundo director de esa dependencia que renuncia, en apenas 10 meses de lo que va la actual administración municipal

Noroeste / Redacción

A solo cuatro meses de haber sido designada directora del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Marsol Quiñónez Castro renunció al cargo. Desde el fin de semana trascendió en redes sociales que la funcionaria, que sucedió en el cargo al cineasta Óscar Blancarte Pimentel, le presentó formalmente su renuncia al Presidente Municipal.

En calidad de ex funcionaria, la pintora declaró a varios medios que desde el viernes pasado le notificó al Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres su decisión a través de una carta, en la que exponía sus motivos de la separación del cargo, quien rechazó en el momento la renuncia, sin embargo, el sábado pasado la sacaron de los grupos de trabajo de WhatsApp del Ayuntamiento, lo que le confirmó que dejará el puesto.

“Yo recibí confirmación de manera informal, saliendo de los grupos del gabinete el día sábado. Desde entonces no he tenido ninguna conversación formal con el Presidente Municipal, por lo que no podría darles más detalles de quién vendría a ocupar la dirección general en el Instituto”, expresó Quiñónez Castro.

Dijo retirarse satisfecha del Instituto de Cultura por lo logrado, gracias al trabajo en conjunto con los colaboradores, en el que puso su corazón. Refirió que en estos cuatro meses de trabajo tuvo la oportunidad de organizar lo que será el Festival Cultural Mazatlán, que inició este fin de semana y tiene una intensa cartelera hasta el 31 de diciembre, además de empezar el trabajo del próximo Carnaval de Mazatlán, definir la temática y las convocatorias que serán presentadas el 12 de octubre.

También comentó que el motivo por el que renuncia son los cambios que pedía realizar en el área de finanzas, donde está a cargo José Ángel Tostado, mismos que no le fueron permitidos. De hecho, a su salida del mismo cargo, Óscar Blancarte también había argumentado problemas internos, específicamente malos manejos en lo administrativo.

“Yo le pedía realizar algunos cambios aquí dentro del instituto, que no me habían sido permitido hacer, los cuales ya yo les daría detalles un poquito más adelante. Yo quisiera cerrar este ciclo de manera profesional con el Presidente Municipal y con la administración”, añadió la también ex directora de Relaciones Públicas del Ayuntamiento.

Con la renuncia de Marsol Quiñónez suman ya ocho funcionarios de primer nivel que dejan la administración municipal de Luis Guillermo Benítez Torres; Quel Galván, que dejó Jumapam; Verónica Bátiz dejó Ofialía Mayor, Óscar Blancarte salió de Cultura, Martha Mendívil renunció a Comunicación Social, Víctor Sainz dejó Planeación, Ramiro Lizárraga salió de Seguridad Pública y Luis Aguilar Colado, el área Jurídica.

Sobre quién le podría sustituir en el puesto, Quiñónez Castro mencionó desconocer quién será ya que el consejo de la paramunicipal el encargado de designar a su director.

“Me siento muy satisfecha con el trabajo, voy contenta conmigo misma, me voy orgullosa con el trabajo”, concluyó

De manera oficial no se ha confirmado su salida ni quién la suplirá, pero ya se ventila que será José Ángel Tostado, quien es Director Administrativo en el instituto, tal como se hizo en abril, cuando Blancarte salió de Cultura, pese a que ha sido duramente señalado por haber sido colaborador cercano del ex Alcalde panista Carlos Felton González.