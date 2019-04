Nuevo programa de estancias infantiles

Detectan 4 mil 600 niños fantasmas en guarderías de Sinaloa

Al entregar las tarjetas a los padres beneficiarios, quienes recibirán el pago directamente no se pudieron localizar a miles de niños registrados por las propias estancias, dice Delegado

Gabriel Mercado

CULIACÁN._ Al implementarse el nuevo esquema de apoyos para los madres y padres trabajadores con hijos, el gobierno federal no han localizado a unos 4 mil 600 niños que supuestamente eran beneficiarios de los pagos de guarderías en Sinaloa.

Esto lo dio a conocer delegado del Gobierno federal y titular de la Secretaría del Bienestar en Sinaloa, Jaime Montes Salas, quien comentó que en el programa anterior se tenían registrados 14 mil 600 menores, pero ahora al hacer la revisión para entregar las tarjetas a los padres beneficiarios, quienes recibirán el pago directamente y no la guardería, no se pudieron localizar a miles de niños registrados por las propias estancias.

"Se tomó el padrón original de lo que tenían las instancias infantiles, se bucaron a esas madres y a cada una se le verificaron sus datos y se les están otorgando las tarjetas... en Sinaloa el registro era de 14 mil 600 niños, y es que muchos no se han encontrado, no se si son 'fantasmas' pero no se han encontrado", explicó.

Comentó que derivado de este análisis en Sinaloa se entregarán en total 10 mil tarjetas a las madres trabajadoras, y hasta el momento se habían otorgado tres mil.

Montes Salas dijo que de cualquier manera algunos de esos niños podrían "aparecer" si acuden más padres a realizar los registros respectivos a la Secretaría del Bienestar, luego de verificarse que estén trabajando y se confirme tengan la necesidad de que les cuiden a sus hijos.

Explicó que el programa, denonimado Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos y de Madres Trabajadoras no es perjudicial para las guarderías en sí, sino que simplemente el pago se entrega directo al beneficiario y este tendrá el poder de decidir si mete a su hijo a una instancia, o le pide a un familiar que lo cuide y utilice el dinero para ello.

"Ellos van a decidir qué hacer con ese recurso, si se lo otorgan a su abuelita, a su mamá, o se juntan dos o tres hermanas y tienen el beneficio, para que les cuiden bien al niño, nadie va a cuidar más al niño que su propia madre, y ellas mismas están buscando las mejores estancias", comentó el funcionario.

Los pagos del apoyo son de mil 600 pesos de manera bimestral por cada niño, por ejemplo si la madre o el padre trabajador tiene dos hijos, recibirán el doble.

