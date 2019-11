Diablos Rojos logra sensacional voltereta ante Sultanes en la Liga Invernal Mexicana

El México se quitó un desventaja de siete carreras para ganar por pizarra de 12-11

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Los Diablos Rojos del México se quitaron una desventaja de siete carreras al ir perdiendo 10-3 hasta la parte alta de quinta entrada y terminó ganando 12-11 a los Sultanes de Monterrey, en juego correspondiente a la Liga Invernal Mexicana 2019.

El pítcher triunfador en labor de relevo fue José Miguel Ramírez con salvamento de Enrique Chávez, mientras que la derrota se la llevó Édgar Rodríguez.

Por la ofensiva escarlata destacó la actuación de Juan Carlos Camacho con cinco producciones y Bryan Araiza remolcó tres carreras.

La rebelión escarlata se dio cuando la Pandilla Roja estaba abajo en la pizarra 10-3 y en el cierre del quinto inning explotó la ofensiva del México. Javier Sánchez recibió base por bolas, Antonio Castañeda se embasó con golpe, Rigoberto Terrazas con sencillo llenó las bases de Diablos, Bryan Araiza se embasó en bola ocupada e impulsó la cuarta carrera del México, Eduardo Revilla con base por golpe llenó la casa de escarlatas y Juan Carlos Camacho con grand slam remolcó cuatro anotaciones para poner la pizarra 10-8 aún con ventaja para Monterrey.

En la sexta entrada Miguel Ojeda conectó jonrón solitario para acercar al México 10-9.

Monterrey anotó una en la octava alta, pero la Pandilla Roja respondió con tres carreras en el cierre del inning ocho. José Cruz Macías se embasó con sencillo, Miguel Ojeda con doble puso hombres en tercera y segunda, Javier Sánchez con fly de sacrificio ponía el score 11-10, Antonio Castañeda con sencillo empató el score a 11 anotaciones por equipo y Bryan Araiza con fly de sacrificio le dio la ventaja y victoria al México por pizarra de 12 carreras a 11.

Por los Diablos Rojos lanzaron Alejandro Trujillo (2.1 IP, 5 H, 3 C, 2 K), Guillermo Arvizu (1.2 IP, 4 H, 6 C, 4 BB, 3 K), Isaac Briones (2.0 IP, 4 H, 1 C, 2 BB), Jasón Carmona (1.0 IP, 2 H, 1 C, 1 BB), José Miguel Ramírez (1.0 IP, 2 K) y Enrique Chávez (1.0 IP, 1 K).

