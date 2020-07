'Díganle a mis hijos que los amo'. Karla murió de Covid-19 con 7 meses de embarazo; su madre acusa negligencia

La joven de 22 años de edad tuvo que ser ingresada al viejo Hospital General de Culiacán ya que le negaron la atención médica en el Hospital de la Mujer. Ella falleció junto con la bebé que esperaba ya que el nosocomio no contaba con ginecólogo, denuncia su familia. Además el expediente médico arroja irregularidades

Karen Bravo

Karla tenía 22 años de edad, era una joven originaria de Eldorado cuya vida le fue arrebatada por el Covid-19 el pasado 13 de junio. Sin embargo, no fue la única víctima, ya que tenía siete meses de embarazo y junto con ella murió también la bebé que esperaba.

A mediados del mes de mayo, Karla presentó dolores de cadera que la llevaron a urgencias en el Hospital General de Eldorado. Ahí estuvo una hora internada y le fue suministrado paracetamol vía intravenosa para controlar sus molestias.

Mientras Karla estaba en la sala de urgencias siendo atendida. Afuera un joven aclamaba atención médica, argumentando ser un caso positivo de Covid-19, pero no obtuvo respuesta del personal.

“Él ya había tenido tratamiento médico, ya había estado aislado en su casa, pero regresó diciendo que se sentía mal del pecho. Los doctores no le hacían caso, le decían que ya todo estaba bien, que ya era sicológico de él”, narró Mónica, la madre de Karla.

“Este muchacho entró por el lado de urgencias tratando de que le dieran atención médica, él entró hasta urgencias estando mi hija allá”, agregó.

Dos semanas después, el 31 de mayo, Karla empezó a presentar complicaciones para respirar, situación que la llevó nuevamente al Hospital de Eldorado. Ahí le dijeron que debía atenderse en el Hospital de la Mujer en Culiacán, pero no había una ambulancia disponible, por lo que su familia tuvo que transportarla en un carro particular.

“Mi hija en el camino sí se me puso mala, no le alcanzaba la respiración, muy mal. Pensé que en ese momento ahí se me iba a quedar”, recordó Mónica.

Cuando llegaron al Hospital de la Mujer en Culiacán, ingresaron a Karla a una sala donde le hicieron múltiples cuestionamientos. La regresaron nuevamente a la sala de espera, y otra vez a hacerle más preguntas, todo esto mientras ella presentaba 39 grados de temperatura, dolor de cadera, y dificultad para respirar.

“En ningún momento a ella se le atendió, que le dieran atención médica por la respiración que llevaba, y ella me decía 'mamá, me siento mal'. La pasaron a un cuartito, le hicieron miles de preguntas, todo era Covid, de repente sí se ponía un poco mejor mi hija, se tranquilizaba”, explicó su madre.

La joven fue nuevamente sometida a cuestionamientos, hasta que les dieron una respuesta.

“Salió un médico y me dijo '¿sabes qué? No puedo tener a tu hija aquí porque me va a infectar a todas las mamás, que vengan o que ya están aquí. Probablemente ella tenga sospecha aún, próxima a Covid, entonces no puedo tener a tu hija aquí, no sirve el tomógrafo para hacerle una tomografía'”, dijo.

“Que por lo tanto se tenía que enviar al Hospital General de Culiacán”....

Fueron dos horas las que Karla estuvo sometida a interrogatorios por parte de los médicos del Hospital de la Mujer, sin que le proporcionaran algún tratamiento. Posteriormente le entregaron una hoja de traslado al viejo Hospital General de Culiacán.

Ahí el médico que la atendió le explicó a Mónica que Karla no debía estar ahí por su estado de gestación, sino en el Hospital de la Mujer.

“Me dijo, disculpe estas palabras, me dijo 'estos hijos de su chingada madre', así me dijo, 'perdón, no debieron haber mandado a esta mujer embarazada a este lugar porque ella peligra aquí'”, recordó la madre de la joven.

Acto seguido, el médico realizó una llamada y después volvió con la paciente y su mamá, para informarles la excusa que le dieron en el Hospital de la Mujer.

“Que nosotros éramos unos pacientes que habíamos llegado desde muy temprano al hospital y que el tomógrafo supuestamente ya servía”, dijo.

“Y me dijo el doctor 'lo que pasa es que no la quisieron allá' me dijo, 'no la quisieron allá por su estado de sospecha a Covid”, añadió.

Como los síntomas de Karla no eran tan avanzados, le recetaron medicamento y la mandaron a su casa, porque internarla le perjudicaría más de lo que le ayudaría, explicó Mónica que le dijeron los médicos. Esto ocurrió ya entrada la madrugada del lunes 1 de junio.

Aun con la medicación, para el martes la joven no presentaba ninguna mejoría, al contrario, su situación empeoraba pero Mónica no recibió indicaciones sobre qué hacer al respecto, solamente que le suministraran el medicamento con el que Karla sanaría.

En los días siguientes empezó a empeorar su estado de salud, hasta que el 5 de junio llamaron a una ambulancia y la llevaron a revisar al Hospital de Eldorado. Ahí Mónica también fue internada, ya que resultó contagiada de Covid-19 por estar cuidando a su hija.

Karla fue trasladada a Culiacán y Mónica tuvo que permanecer una hora más en el hospital, después la mandaron a aislamiento en su casa porque presentaba síntomas. Mientras que la joven era acompañada por su esposo, y su hermano.

Nuevamente fue llevada al viejo Hospital General de Culiacán en donde fue internada en un área Covid especial para ella sola por su estado de gestación. Pero nunca fue revisada por un especialista, acusó Mónica.

“Nunca la revisó un ginecólogo, ellos decían que solamente que le habían hecho ultrasonidos, no sé quién se los hizo porque tenía que estar al tanto de un ginecólogo”, comentó.

Al tercer día de hospitalización, Karla dijo a su familia que estaba mejorando, siempre sostenía comunicación con ellos por vía telefónica y hasta les mandaba fotos para que vieran su avance.

“Un médico dijo que ya el sábado la iban a dar de alta”, explicó su mamá.

“El viernes que fue su último día de vida ella me dijo 'mamá me siento muy bien'; nos mandó foto a todos donde a ella se le mira muy bien su carita, todo muy bien”, detalló.

A las 20:00 horas del viernes 12 de junio fue la última comunicación que tuvo con ella. Mónica recibió un mensaje de Karla en el que le dijo estar muy agotada.

“Ella me dijo 'mamá estoy bien, estoy muy bien, cuídense, amor, díganle a mis hijos que los amo mucho', todo bien”.

“Probablemente, parece ser que ella, no sé, sentía que ya se iba a ir, se despidió les dijo que se sentía muy cansada”, recordó su madre.

A las 18:00 horas a Karla le suministraron una inyección que sería de dos dosis, la siguiente la recibiría a las 06:00 horas del día siguiente, pero eso no ocurrió. Ella falleció a esa hora el sábado 13 de junio y junto con ella la bebé de siete meses de gestación que llevaba en su vientre.

Mónica denunció que el expediente médico de Karla estaba lleno de irregularidades. Hasta el momento de su fallecimiento, la familia desconocía si le habían realizado o no un examen de laboratorio que comprobara que tuviera Covid-19.

Además, al exigir explicaciones, a la madre de la joven le enseñaron solamente los resultados de una tomografía que le practicaron, acusó. Ella increpó a la médica en turno sobre el fallecimiento de su hija y el porqué no le practicaron una cesárea para salvar a la bebé, y lo que obtuvo como respuesta fueron las carencias del hospital.

“¿Por qué pasó esto? ¿Por qué dejaron morir a la bebé de casi siete meses de gestación? ¿Por qué dejaron morir a la bebé dentro de mi hija? Agachó la cabeza y me dijo 'no sé qué pasó, ella estaba bien, esto fue de repente'”.

“Le digo, será que miro muchas películas pero yo he visto que una madre ya sin vida en esos momentos tiene el bebé la oportunidad de hacer una cesárea y sacar a ese bebé con vida”.

“Agachó la cabeza y ¿sabe qué me dijo? No tenemos ginecólogo, no había ginecólogo a esa hora”.

La doctora le dijo que una semana antes ya habían hablado con Karla para decirle que le practicarían una cesárea para que ella y su bebé tuvieran la atención adecuada. A la bebé la meterían a una incubadora y a la joven le suministrarían los medicamentos que por estar embarazada no le podían dar.

“Pero no es cierto, mi hija jamás nos comentó nada, nunca nos comentó nada, siempre hablaba con mi hijo, con mi yerno, y conmigo por teléfono y nunca nos dijo nada de esto”, reclamó Mónica.

En el expediente médico de Karla surgieron más irregularidades. En un documento entregado a la familia, el hospital detalló que ella no había contado con ningún control prenatal, cuando en realidad acudió a seis citas ginecológicas, refutó su madre; además argumentaron que la joven era fumadora y colocaron un indicativo en la opción “otros”.

“O sea ¿a qué se especifica a otros? ¿A que ella probablemente le ponía a alguna otra sustancia tóxica? ¡Jamás! Mi hija jamás, ni tomaba, ni fumaba, ni se drogaba”, explica Mónica.

“Eso no se vale del hospital, lo que hicieron con ella”, lamentó.

JUSTICIA PARA KARLA

El martes 30 de junio, Mónica recibió en su domicilio la visita de personas que se identificaron como trabajadores de la Secretaría de Salud. Le realizaron un interrogatorio sobre el caso de su hija, y le pidieron documentos para comprobar que Karla llevó un control prenatal.

“Ellos ya lo investigaron y lo dieron como positivo a Covid, porque según vieron el expediente de mi hija y sí, por su respiración, por su problema respiratorio dio positivo a Covid”, explicó.

Los trabajadores de la salud también le informaron que a la joven le realizaron post mortem la prueba del Covid-19.

“Se la hicieron ya sin vida, que a última hora estaban peleando de que no Covid y después sí Covid, no lo sabemos”, detalló.

“Ellos mismos nos dijeron que mi hija debió haber estado atendida en el hospital materno (de la Mujer)”, comentó.

A Mónica los médicos le informaron que Karla fue un caso especial ya que, según ellos, fue la primera mujer embarazada en Culiacán en contagiarse de coronavirus.

“Fuera para que ellos dijeran 'vamos a cuidar bien a esta muchachita para que el mundo nos aplauda que salió con vida con su embarazo' pero no, la dejaron ir...”, lamentó.

Mónica exige una investigación para aclarar las irregularidades en el caso de su hija Karla, y exhortó a las autoridades a que no se repita con otras jóvenes.

“Yo sé que la justicia la hace Dios, pero yo quiero que esto no quede así, no quiero que se vuelva a cometer el mismo error de mi hija con otra niña, con otra mujer embarazada. Yo no quiero que vuelva a cometerse esto”, expuso.

“Quiero que en nombre de mi hija, en honor a mi hija no vuelva a pasar esto”.