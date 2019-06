Diputados de Sinaloa dicen no al matrimonio igualitario; 18 a favor, 20 en contra

Jose M F Silva •

Ante todo, me siento muy feliz que no se aprobará el matrimonio igualitario, no se que afán por ir a firmar ante un juez, y para que cuando pasé el tiempo y no se entiendan y porqué se pusieron el cuerno o X motivo, anden pagando el divorció ( no hay nada mejor que estar en Unión libre y no atados a una ley, y lo digo por experiencia propia )

Hay que enfocarnos en otros apectos más importantes. Por ejemplo que la adopción sea más ágil tanto para parejas heterosexuales, como personas gay. Porque en Sinaloa las parejas gay no pueden adoptar, tienes. Que estar soltero.

Que tengan un excelente día