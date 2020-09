Documenta Artículo 19 ataque cibernético a cinco medios en Sinaloa

José Abraham Sanz

Aunque aún está en proceso de documentación lo que ocurre en Sinaloa, donde portales de internet de cinco medios de comunicación han sido atacados de manera cibernética, podría ser lo más inusual que ha ocurrido, según Artículo 19.

Pedro Cárdenas, investigador de Documentación y Seguimientos de Casos del organismo civil, señaló que aunque ya entraron en comunicación con cuatro medios locales, ya tienen la certeza de otro más.

“Son cinco medios los cuales dicen haber recibido ataques digitales a partir de este domingo; nosotros ya hemos establecido comunicación con cuatro de estos medios, estamos buscando el contacto del quinto”, señaló Cárdenas vía telefónica.

“Estamos obteniendo las evidencias, digamos, de sus protocolos internos, estamos ya pudiendo verificar que al menos cuatro de estos medios han sido víctimas de ataques; ya podemos identificar que ha habido un patrón en los ataques contra los medios, y nosotros esperamos emitir un comunicado una vez que tengamos la información lista”.

Noroeste, revista Espejo y Línea Directa son los medios de comunicación que han denunciado desde el domingo haber sido víctimas de ataques cibernéticos, bajo un modelo en el que los hackers hacen que miles de computadores o dispositivos móviles entren a las páginas al mismo tiempo hasta saturar los servidores y hacer colapsar las páginas.

El semanario Riodoce publicó también el martes que su portal también fue objeto de un ataque cibernético.

“En este momento no podemos confirmar un interés, obvio, cuando hemos revisado con los medios no hay una temática muy obvia que resulte, por el momento no tenemos para decir que hay un agresor claro o una conjunción de todos estos medios; sin embargo, Artículo 19 sí ha documentado varios casos desde el primer semestre de este año”, agregó Cárdenas.

“... los ataques digitales son ataques que han estado incrementado tanto el año pasado como este año; lo que estamos viendo es que en ataques digitales a la prensa sí han aumentado, no obstante, hay diferentes tipos de ataques, no necesariamente son iguales, pero este año, al menos, es la primera vez que se reportan ataques de este tipo al mismo tiempo a varios medios”.

Señaló que durante el primer semestre de 2020, reportaron siete ataques a portales, y en caso de que estos se puedan comprobar, sería muy inusual porque todos tendrán sede en Sinaloa.

“Definitivamente es inusual, si está para alertar la situación y te puedo decir que este primer semestre de 2020 se registraron siete ataques de este tipo, de enero a junio, y emitimos un comunicado hace poco con un resumen de los hechos”, dijo.

“Pero llama mucho la atención y sí es importante, a nuestra opinión, se debe alertar a las autoridades de esta situación por lo inusual del ataque y las preocupaciones que vengan, potencialmente en un tema electoral, si este podría ser el enfoque que tampoco estamos seguros”.