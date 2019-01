Documenta CEDH otro maltrato de maestra a estudiante de MazatlÃ¡n

Derechos Humanos

Documenta CEDH otro maltrato de maestra a estudiante de Mazatlán

Esta es la segunda recomendación que la CEDH emitió en diciembre de 2018 en la que incluyó a una maestra que maltrata alumnos y también la segunda del municipio de Mazatlán

José Abraham Sanz

Una maestra de un Centro de Atención Múltiple de Mazatlán ignoraba a una joven con discapacidad neuromotora e intelectual al grado de no brindarle alimentos ni bebida durante el recreo, de no ayudarle a trasladarse y hasta señalar en público que no era una alumna inscrita del plantel.

Lo hecho, denunciados por la madre de familia y documentados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, ocurrieron durante el año 2016, por lo que se emitió una recomendación para la Secretaría de Educación Pública y Cultura del estado.

