Dorados de Sinaloa, motivado busca coronarse en tierra ajena

SAN LUIS POTOSÍ._ Este domingo, los conjuntos del Atlético San Luis y Dorados de Sinaloa se medirán en la final de vuelta del Torneo Clausura 2019 del Ascenso MX, cada uno con el objetivo principal bien remarcado.

Después de empatar 1-1 en la final de ida el pasado jueves en territorio “culichi”, este domingo el cuadro potosino espera hacer valer su condición en la cancha del estadio Alfonso Lastras para lograr el bicampeonato y de este modo su ascenso a la Primera División del futbol mexicano de manera directa, informó la agencia Notimex.

Dorados, que es dirigido por el argentino Diego Armando Maradona, sueña con triunfar este domingo en condición de visitante y de este modo obligar a dos encuentros más para protagonizar la Final por el Ascenso.

Si anhela con volver a la máxima categoría del futbol nacional, el Gran Pez tendrá que triunfar como sea en territorio tunero y después volver a imponerse al propio cuadro rojiblanco en una Final por el Ascenso que se jugará a dos partidos.

Para el partido de vuelta de la final, Dorados contará con Edson Rivera, quien estuvo ausente toda la Liguilla debido a una fractura de nariz en la última fecha del torneo.

“Ya soy elegible, es decisión del cuerpo técnico si me ponen o si inicio, estoy disponible y con ganas de aportar para el equipo, ya hice varios entrenamientos, me siento bien, traigo una máscara, no hay ningún temor de entrar”, expresó Edson Rivera.