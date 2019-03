Dorados de Sinaloa recibe este sÃ¡bado a Mineros de Zacatecas con la misiÃ³n de seguir peleando puestos de liguilla

Dorados de Sinaloa recibe este sábado a Mineros de Zacatecas con la misión de seguir peleando puestos de liguilla

Con el apoyo de nuestra afición buscaremos la tercera victoria consecutiva en casa: Diego Barbosa

Noroeste / Redacción

Diego Barbosa se siente motivado por ser tomado en cuenta en el once inicial en los últimos juegos.

CULIACÁN._ Dorados de Sinaloa recibirá este sábado la visita de Mineros de Zacatecas, dentro de la fecha 12 del Ascenso MX–Torneo Clausura 2019, encuentro que se disputará en el Coloso del Humaya en punto de las 20:00 horas, tiempo de Sinaloa.

Diego Barbosa, zaguero del Gran Pez, resaltó su alegría por la confianza que le ha brindado el técnico argentino Diego Armando Maradona al colocarlo en el once inicial durante los últimos encuentros del certamen.

“El que Diego Maradona me dé la oportunidad de jugar me hace sentir bien, me da la confianza y yo debo de respaldar su confianza con buenas actuaciones dentro del terreno del juego y apoyando al equipo en lo que pueda”, finalizó.

Los sinaloenses vienen de derrotar en casa al Atlético Zacatepec por marcador de 2-1. Por otra parte, los de Zacatecas se impusieron en casa ante Leones Negros por marcador de 2-0.

Sobre el rival en turno, Barbosa señaló la importancia que tendrá el obtener los tres puntos ante Mineros con el apoyo de la afición dorada.

“Buscaremos las tres unidades a como dé lugar ya que son muy importantes, venimos con una buena racha en la liga y el grupo tiene mucha confianza en que vamos a sumar tres puntos más este sábado. Sabemos que son un rival complicado, pero nosotros también tenemos buenos jugadores en cada posición y con nuestra afición buscaremos la victoria ante Zacatecas”, señaló.

El último enfrentamiento entre áureos y Mineros fue en el pasado torneo Apertura 2018 durante el encuentro de vuelta de la fase de cuartos de final, cotejo que arrojó como resultado una victoria por la mínima diferencia del Gran Pez.

Para este compromiso fue designado como árbitro central a Aldo Cano Martínez. Por las bandas colaborarán Mauricio Nieto Torres y Édgar Iván González Rosales como asistentes 1 y 2, respectivamente. En las bancas tendrá la autoridad Jesús Roberto Ruiz González, quien estará como cuarto árbitro.

El encuentro entre Dorados y Mineros dará inicio en punto de las 20:00 horas, tiempo de Sinaloa y podrá ser seguido en televisión en vivo por la señal de ESPN 2.

DORADOS DE SINALOA VS. MINEROS DE ZACATECAS

ESTADIO: Dorados

HORA: 20:00 horas, tiempo de Sinaloa

ÁRBITRO CENTRAL: Aldo Cano Martínez