Duele no ver aficionados en las gradas: Javier Aguirre

El DT mexicano apuntó que sus jugadores son conscientes de este nuevo futbol

Noroeste / Redacción

MADRID._ Javier Aguirre, entrenador del Leganés español, reconoció que será doloroso no ver aficionados en las gradas tras el retorno de la competición liguera después del parón ocasionado por la crisis sanitaria del coronavirus.

"Doler duele, claro. La gente ya ha estado mucho tiempo confinada en casa y para familias enteras es un día bonito, ir al estadio a ver a su equipo. Hay gente del Lega que espera el domingo con ilusión: te tomas el aperitivo, vas con tu camiseta, tu bufanda, los hijos, cantando... Eso duele porque estarán en casa y no es lo mismo", indicó.

Aguirre apuntó que los jugadores son conscientes 'de este nuevo futbol' y que deberán acostumbrarse, jugando con la misma intensidad, pero sacando la motivación de otra parte ante la falta de apoyo de sus seguidores desde la tribuna.

Para analizar lo que se avecina pueden tomar como ejemplo lo que ha sucedido en la Bundesliga alemana, que ya ha arrancado.

"Más que errores había muchos espacios. Era un ritmo de pretemporada, no encontraban el de un partido normal. Es lógico. Vienes de 90 días, de 60, los que sea. Le metes mucha carga de trabajo físico... entonces cuesta.

"Eso lo coges con amistosos. Ahora no los pudimos realizar. Veremos mañana cómo estamos, no va a ser fácil. Espero que el ritmo sea alto. Que no haya errores de concentración, que haya sólo los propios de un partido y no de que el público no me avisó que detrás tenía un rival", añadió.

El mexicano considera que su equipo llega 'bien' físicamente, pero que eso hay que certificarlo en el campo.

"Hasta que no estemos frente al rival, no veremos cómo están. Me ha sorprendido gratamente diría que el 90 por ciento de los jugadores, que llegaron mejor de lo que se fueron. Trabajaron más a conciencia en la soledad".

En cuanto al aspecto mental, señaló: "Psicológicamente no es tangible, algunos no le motiva eso de jugar sin público, otros no les gusta hablar así, algunos hablan de más... esas cosas sí que van a tener que cambiarlas".

Entre las modificaciones está el hecho de que podrá contar con cinco cambios en lugar de tres.

"A mí me gusta. Ni beneficia, ni perjudica a nadie. Si beneficia, es al espectáculo. Porque la gente por televisión, donde lo vea, verá equipos frescos constantemente. Si hay jugadores lesionados, sin la posibilidad de reemplazarlos con este clima, en junio, julio... yo creo que beneficia al espectáculo".

Ahora bien, eso puede dar pie a pérdidas de tiempo: "Puede ser. Todo dentro del reglamento, si te permiten hacer esos cambios y no los usas... lo bueno es que en este sentido hay opciones de hacer cinco cambios, pero sólo tres veces. Se usaría igual. Lo dudo, pero si está dentro del reglamento, habrá que aceptarlo".

Sobre el Valladolid, comentó: "Es un rival bueno, que juega al futbol, bien dirigido, que allá nos complicó las cosas, que tiene mucho tiempo con el mismo míster... nos va a exigir. Si no suma podemos meterle en el lío, sería bueno ganar, claro".

