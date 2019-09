Economía crece poco, pero no hay recesión, dice AMLO; agradece a Slim y al CCE

Durante su Primer Informe de Gobierno, el Presidente recalcó que su Gobierno no ha aumentado impuestos en términos reales y no se han creado nuevos gravámenes

Noroeste / Redacción

01/09/2019 | 12:46 AM

“La economía está creciendo poco, es cierto, pero no hay recesión, además ahora es menos injusta la distribución del ingreso, es decir, hay más desarrollo y bienestar”, dijo este domingo 1 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Su Gobierno no ha aumentado impuestos en términos reales y no se han creado nuevos gravámenes. “Está por enviarse el presupuesto al Congreso, tenemos de plazo el día 8 de este mes, estamos proyectando que no aumente la deuda pública”, afirmó el mandatario nacional.

En julio la inflación anual fue de 3.8 por ciento, insistió el titular del Poder Ejecutivo Federal, quien también aseguró que el peso ha resistido fuertes presiones externas. “Se ha mantenido estable en relación con el dólar”, a diferencia de las demás monedas de las economías emergentes, añadió.

El mandatario nacional señaló que las reservas están llegando a niveles históricos. Además, indicó que este mismo mes, las tiendas departamentales alcanzaron cifras récord, y que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) “se ha mantenido estable”, afirmó, para luego destacar finanzas sanas y un aumento de 2 por ciento a la recaudación de impuestos.

AMLO rinde su Primer Informe de Gobierno

Señaló que su promesa de Gobierno es que, en 2024, el país tenga “una sociedad mejor, que se viva en un entorno de bienestar. Solo con una sociedad justa lograremos el renacimiento de México. El país no será viable si persiste la pobreza y la desigualdad. Por el bien de todos, primero los pobres [...] Dejemos a un lado la hipocresía neoliberal y dejemos al Estado atemperar las desigualdades”, abundó.

Asimismo, informó que en los primeros siete meses de este año, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se han creado más de 300 mil nuevos empleos, sin considerar los generados por sus programas. Además, mencionó que el 94 por ciento de adultos mayores ha recibido su pensión de 2 mil 550 pesos bimestrales.

Por otra parte, el político tabasqueño afirmó que 10 millones 90 mil estudiantes, de todos los niveles escolares están recibiendo becas con una inversión en el año de 600 mil millones de pesos. “Algo nunca antes visto en la historia de México”, sostuvo el presidente.

AGRADECE AMLO A EMPRESARIOS

López Obrador agradeció al empresario Carlos Slim Helú, así como a Carlos Salazar Lomelín y Antonio del Valle Perochen, líderes de los consejos Coordinador Empresarial (CCE) y del Mexicano de Negocios (CMN), respectivamente, su intercesión para los acuerdos sobre los gasoductos, arreglo con el aseguró, queda garantizado por 20 años el abasto de gas en México.

La Comisión Federal de Electricidad llegó a un acuerdo con empresas privadas y extranjeras que construyeron ductos para la transportación de gas, y luego de “largas y pacientes” negociaciones” se acordó reconocer los contratos suscritos por la pasada administración, pero se redujo la tarifa y se logró un ahorro de 4 mil 500 millones de dólares para la CFE, destacó el presidente.

El titular del Poder Ejecutivo Federal destacó que con este acuerdo se evitaron los procesos legales que estaban por iniciar en tribunales legales. Asimismo, aseveró, las empresas aceptaron el principio de que el interés nacional debe estar por encima del interés particular, por legítimo que éste sea.

“Somos profesionales, pero por encima todo somos mexicanos [...] Agradezco la colaboracion de Carlos Slim, de Grupo Carso, y la importante intermediación de Carlos Salazar y de Antonio del Valle, representantes del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Mexicano de Negocios [...] Asimismo, destacó la postura firme y al mismo tiempo propositiva de Manuel Bartlett [Díaz, titular de la CFE]”, dijo López Obrador.

