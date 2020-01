El Canelo o Chávez Jr., estoy listo para ellos: Zurdo Ramírez

MAZATLÁN._ Un año de éxito es el que buscará tener para este 2020 el pugilista mazatleco Gilberto “Zurdo” Ramírez, para quien su principal objetivo es volver convertirse en dos veces campeón de título mundial.

Para el contendiente porteño, este 2020 será la oportunidad de volver a brillar en el boxeo internacional, pues se espera poder disputar el título mundial de las 175 libras, el cual se podría concretar para mayo.

“Creo que lo que más deseamos los boxeadores es eso, llegar a ser campeón y conseguir otro título, y me gustaría mucho poder poner en alto a Mazatlán, por lo que este 2020 será mío”.

En cuanto al rival al que se podría enfrentar el “Zurdo”, comentó que está en la posibilidad el boxeador canadiense Jean Pascal, por lo que espera se pueda dar y dejar lo mejor de él sobre el cuadrilátero.

“Estamos trabajando en esto, cerrando detalles y ver qué se viene para mí, estoy contento por esto y muy emocionado por este año, ya que el año pasado estuve un tanto inactivo.

“Quiero poder salir y dar mejores peleas, estar más activo y que la gente vuelva a tener conocimiento de quién es el ‘Zurdo’ Ramírez”.

En cuanto al hecho de que muchos contendientes han estado saltando de división a la que actualmente se encuentra Ramírez, tal es el caso de Julio César Chávez Jr. y Saúl “Canelo” Álvarez, el mazatleco comentó que no descarta la oportunidad de medirse ante estos ídolos mexicanos.

“Las posibilidades son de cien por ciento, no hay rival con el que no me pueda enfrentar, el Canelo o el Jr., estoy listo para ellos, la verdad es que este año será mío y estoy muy contento”.