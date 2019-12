El Cruz Azul presenta oficialmente a Jaime Ordiales como su director deportivo para el Clausura 2020

El ahora director deportivo de La Máquina jugó con Cruz Azul, Necaxa, Coyotes, Chivas, Puebla, Tecos, León, Toluca, La Piedad y Pachuca

CIUDAD DE MÉXICO._ Jaime Ordiales fue presentado como el nuevo director deportivo de Cruz Azul. Ocupará el lugar que dejó vacante Ricardo Peláez a inicios de septiembre.

Guillermo Álvarez fue quién lo anunció junto a los dos refuerzos de La Máquina; Sebastián Jurado y Pablo Ceppelini. Los futbolistas no dieron declaraciones.

Ordiales tenía trabajo con los Gallos Blancos del Querétaro, era el mismo puesto. Sin embargo, su ex equipo hizo un cambio de dueños y le dieron la posibilidad de salir. Aceptó la invitación de Billy y ahora fungirá como el mandamás a la hora de tomar las decisiones deportivas.

“Hubo una invitación en un momento dado si continuaría o no (en Querétaro) por la posibilidad del cambio de propietarias en la asamblea de dueños, ahí me invitó la familia Álvarez, me comentó que tenía las puertas abiertas en Cruz Azul. Tenía un compromiso hasta el 15 de diciembre y después se abrió la puerta para venir a Cruz Azul”, comentó Jaime en conferencia de prensa en La Noria.

Cruz Azul tiene una sequía de 22 años sin levantar un trofeo de Liga. A Ordiales no le pidieron el título pues entiende que es lo que se exige en la institución.

“Sé a dónde llego. Las metas son siempre buscar un campeonato. Es parte del reto. Hay que dar el mejor esfuerzo y trabajo. Lo primero que tenemos que hacer es un equipo que piense en eso (titulo), tenemos que empezar a trabajar y trataremos de aportar para el día de mañana encontrar ese objetivo.

SU PASADO EN CRUZ AZUL LO MARCÓ

El ahora Director Deportivo de “La Máquina” fue futbolista profesional. Jugó con Necaxa, Coyotes, Chivas, Puebla, Tecos, León, Toluca, La Piedad y Pachuca. Con los “Cementeros” también participó de 1987 a 1989. Fue subcampeón con los Azules en Liga y Copa, por lo que tiene un saldo pendiente y lo quiere saldar.

“Es una felicidad (volver). Fui feliz cuando jugué en Cruz Azul, sentí los colores, eran torneos largos. Disfruté mucho eso, tengo una deuda pendiente, fui subcampeón de Liga y Copa. Haré todo lo posible de lograr el máximo objetivo, que es ser campeón”, puntualizó.

BILLY ACLARA EL TRABAJO DE ORDIALES

Se le cuestionó a Jaime con quién iba a tratar en Cruz Azul, pues Ricardo Peláez en su momento ventiló que el nunca había visto a Víctor Garcés y días después, el mismo Garcés presentó a Robert Dante Siboldi. Guillermo Álvarez le dio total libertad a Ordiales a la hora de toma de decisiones, aunque también existe un comité deportivo.

“El club deportivo está integrado por un presidente y dos vicepresidentes. Hay una descripción de puesto. No sólo se tiene una función, hay responsabilidades y facultades en tomas de decisiones que pueden ser consensuadas o quedan en su ámbito. Es el director general de futbol. Las funciones o lo que se lleva a cabo con un comité deportivo o cuerpo técnico, estaremos presentes. Si es de carácter económico, deportivo o algunos otros aspectos del entorno”, explicó.

