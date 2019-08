El Gobernador de Texas confirma 20 muertos y al menos 26 heridos en tiroteo en Walmart de El Paso

Los almacenes contaban con gran afluencia de clientes para realizar compras de cara al próximo inicio del curso escolar.

Sinembargo.MX/AP

El Paso, Texas, 3 de agosto (SinEmbargo/RT/EFE/AP).– Las autoridades de Texas confirmaron este sábado que el tiroteo en un centro comercial de la ciudad de El Paso dejó hoy 20 muertos y al menos 26 heridos. Por su parte, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que tres de las víctimas son de nacionalidad mexicana.

“Veinte vidas inocentes fueron arrebatadas hoy en El Paso”, afirmó el Gobernador de Texas, Greg Abbott, en una rueda de prensa. Junto a Abbott compareció Greg Allen, inspector de policía de la ciudad, quien concretó que hay 26 personas heridas.

Esta tarde, el Presidente mexicano informó, en un video, que había tres víctimas mexicanas. Por su parte, el Canciller Marcelo Ebrard informó que de entre los heridos, seis también son mexicanos.

Múltiples víctimas tras un tiroteo en plaza comercial de El Paso, Texas

El tiroteo se produjo en la mañana del sábado en una sede de la cadena de tiendas Walmart en sur de El Paso, ciudad fronteriza con México y con cerca de 700 mil habitantes. Los almacenes contaban con gran afluencia de clientes para realizar compras de cara al próximo inicio del curso escolar.

Un sospechoso de 21 años, identificado como Patrick Crusius y residente del área de Dallas, fue detenido, dijeron autoridades a la cadena NBC News. La imagen del presunto agresor fue compartida en redes sociales. La policía dijo que cree que solo hubo un tirador. Sin embargo, durante la conferencia de esta tarde, las autoridades de Texas sólo describieron al sospechoso como “un hombre blanco de 21 años”.

Confirmed Photo of the shooter as he entered the Cielo Vista Walmart store. #EPShooting https://t.co/wfXkVy7a3y pic.twitter.com/TWVZwQXIyl — KTSM 9 News (@KTSMtv) August 3, 2019

La agresión armada es una de las peores que se han registrado en la historia de El Paso, ciudad fundada por mexicanos y en la que actualmente hay un alto porcentaje de esta población.

Medios locales reportaron que los heridos fueron trasladados a hospitales locales.

“Es una tragedia que, francamente, tengo dificultad de asimilar”, dijo Dee Margo, Alcalde de Texas en declaraciones a la cadena CNN.

Hay tres mexicanos muertos por tiroteo en Walmart de El Paso: AMLO; otros seis están heridos

Walmart expresó conmoción por el tiroteo y dijo que estaba orando por las víctimas. El minorista dijo que está trabajando en estrecha colaboración con las fuerzas del orden y que proporcionará actualizaciones según corresponda.

Por su parte, el Presidente estadounidense, Donald Trump, condenó el tiroteo. “Tiroteos terribles en El Paso, Texas. Los reportes son muy malos, [hay] muchos muertos”, ha declarado a través de su cuenta personal de Twitter.

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2019

El Gobierno de Chihuahua también expresó su solidaridad a la comunidad de El Paso y envió sus condolencias a las víctimas y sus familiares.

“Ponemos a disposición de los ciudadanos mexicanos y en particular a los chihuahuenses que hubiesen podido resultar afectados por ese evento, el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, para el auxilio inmediato que requieran”, expresó en un comunicado.

La administración proporcionó los teléfonos de la Fiscalía General del Estado para que la ciudadanía reciba orientación y ayuda inmediata. Estos son los teléfonos: 614-429-3385 y 614-429-3300, este último con la extensión 11401, o al conmutador 614-429-3300, extensiones 11439, 11417 y 11428.

#BREAKING: El Paso Police say there are reports of an active shooter at the Walmart near the Cielo Vista Mall (Video: Victoria Balderrama) pic.twitter.com/ht4Usz6eNc — Amichai Stein (@AmichaiStein1) August 3, 2019

El candidato presidencial Beto O’Rourke canceló todos los eventos de campaña que tenía en Nevada y California, para regresar a El Paso, su ciudad natal, además expresó su pesar por la tragedia.

VÍDEO | Las autoridades confirman que hay varios muertos por un tiroteo en El Paso, Texas pic.twitter.com/ENn4QXzJuu — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 3, 2019

Los agentes de la policía atendieron una llamada de emergencia cerca del mediodía que alertaba sobre un hombre realizando disparos en el complejo Cielo Vista Mall, cerca de la autopista Interestatal 10 en la zona este de la ciudad, a unos 4.5 kilómetros de la frontera con México.

Las autoridades enviaron avisos de alerta a la comunidad pidiendo que se mantuvieran alejados del área y buscaran a familiares en una escuela que era usada como punto de reunión. La policía y testigos indicaron que al menos algunos de los disparos se registraron en una tienda de la cadena Walmart ubicada en el centro comercial.

Graphic: Video taken inside the El Paso Walmart during the shooting. Gunfire can clearly be heard in the background. #ElPaso #walmartshooting pic.twitter.com/11S13AZbeF — Terrence (ቴረንደር ማክጎርትል) (@country_boy609) August 3, 2019

El tiroteo masivo de El Paso es el número 249 de estas características que tiene lugar en lo que va de año en EU, donde el pasado fin de semana se produjo otro en un festival gastronómico en Gilroy (California), que dejó cuatro muertos.