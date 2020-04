El legendario linero de los 49ers, Joe Staley, se retira

El tackle de los San Francisco 49ers, Joe Staley, se retirará de la NFL por problemas de salud, informó este sábado Adam Schefter, de ESPN.

El reporte salió a la luz minutos después de que los 49ers adquirieran al siete veces Pro Bowler Trent Williams desde los Washington Redskins, creando suspicacia en el anuncio. Su llegada puede servir como reemplazo perfecto de cara al 2020.

It’s been a hell of a ride. Thank you pic.twitter.com/V2VB2xKDzp