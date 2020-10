El Presidente de EU, Donald Trump, da positivo al Covid-19

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de 74 años de edad, dio positivo este jueves 1 de octubre, al SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19), después de someterse a un prueba, debido a que su asesora Hope Hicks, quien viajó con el mandatario estadounidense, resultó infectada del coronavirus.

“Esta noche, @FLOTUS y yo dimos positivo por COVID-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Lo superaremos JUNTOS!”, escribió el magnate neoyorquino en su cuenta de la red social Twitter, respecto a que él y su esposa, la primera dama, Melania Trump, se pondrían en cuarentena.

"Hope Hicks, que ha estado trabajando muy duro sin siquiera tomarse un descanso, acaba de dar positivo en Covid 19. ¡Terrible!. La Primera Dama y yo estamos esperando los resultados de nuestras pruebas. Mientras tanto, ¡comenzaremos nuestro proceso de cuarentena!", había dicho Trump antes, en otro tuit, luego de que Hicks -ex directora de comunicaciones de la Casa Blanca- enfermara, tras ser captada en hangares con la comitiva presidencial sin usar cubrebocas.

Esta semana, Hicks viajó con Trump varias veces, incluido en el helicóptero oficial Marine One para asistir a un mitin en Minnesota el miércoles 30 de septiembre, y estuvo a bordo del avión Air Force One, el pasado martes 29 del mismo mes, para el primer debate presidencial llevado a cabo en Cleveland.

