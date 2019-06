El Tri se dice unido, previo a su amistoso ante Venezuela

México tiene su primera práctica en Atlanta

Noroeste / Redacción

ATLANTA._ Tras su arribo a suelo estadounidense la noche del sábado, este domingo la Selección Nacional de México continuó con su preparación de cara al encuentro de preparación que sostendrá frente a su similar de Venezuela el próximo miércoles 5 de junio en el estadio Mercedes Benz.

El equipo tuvo su primera práctica por la tarde, en el Centro de Entrenamiento del Club Atlanta, la cual duró alrededor de hora y media. Los medios de comunicación tuvieron acceso para observar y tomar aspectos los primeros 15 minutos.

Previo a dicha sesión, los jugadores César Montes, Orbelín Pineda y Jorge Sánchez brindaron conferencia de prensa en las instalaciones del inmueble.

El zaguero de los Rayados de Monterrey, César Montes, fue el primero en tomar la palabra y habló del sentir del equipo durante esta concentración.

“Sensaciones muy buenas de parte de todo el grupo, a pesar de que sabemos que todavía no está la lista final, todos estamos contentos porque sabemos que aportamos para los próximos encuentros. El grupo se encuentra bien con esta competencia que existe”.

Por su parte, Orbelín Pineda dio su punto de vista.

“El equipo está muy unido, al que le toque estar dará todo, los que estén dejarán su granito de arena, con lo que está pidiendo el profesor, él es el que toma la última decisión. Nosotros estamos dando todo lo mejor para llenarle el ojo y estar en la Copa Oro”.

Al ser cuestionado sobre su accionar en convocatorias anteriores, el mediocampista del Cruz Azul respondió.

“He quedado a deber y siempre he sido consciente, que no he podido mostrar lo que realmente sé, me sigo preparando como persona y jugador para dar mi granito de arena, que es lo más importante. Yo sigo trabajando, para tener oportunidades y seguirme mostrando en partidos importantes, este es un gran certamen para hacerlo y dar lo máximo. Voy a hacer todo lo que sé, lo que pueda dar de mí con el mejor torneo”.

Respecto a la posición en la que se desempeñará, Jorge Sánchez dijo:

“Platiqué un poco con el profesor y me pregunto en qué posición me sentía más cómodo, y en las dos me siento así. Ya es decisión de él en donde me necesite, yo me voy a matar dentro del campo y siempre estar a favor del equipo”.

(Con información de FMF)