Eliminarán dependencias de gobierno, pero el personal no será despedido

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel señaló que la Secretaría de Administración y Finanzas continúa en el análisis de eliminación de dependencias que dependían de presupuesto federal, son subsecretarías y direcciones las que están en la mira

Karen Bravo

Aunque continuará la eliminación de dependencias de gobierno a raíz del recorte del presupuesto federal, los trabajadores no serán despedidos, aclaró el Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

"Vamos a reubicar al personal pero la carga presupuestal que atraía la dependencia es la que vamos a eliminar", detalló.

No es el pago de nómina el que genera un costo para el gobierno, sino que son insostenibles los programas que aplicaban, añadió el Gobernador.

"El empleo es lo de menos, es lo que menos cuesta, lo que es muy pesados son los programas, el costo de los programas", expuso.

Este domingo el Gobernador anunció la eliminación del Instituto de Apoyo a la Investigación y el Instituto de Desarrollo Social ante el recorte de presupuesto de la Federación.

Anteriormente, el 13 de septiembre el mandatario estatal adviritió que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación consideraba una disminución de participaciones para Sinaloa, así como los recursos en el Ramo 33 lo que es utilizado para la operación de gobierno.

Señaló Ordaz Coppel que la Secretaría de Administración y Finanzas continuará con el análisis de dependencias para eliminar aquellas que ya no tenga sentido tener, las que están en la mira son subsecretarías y direcciones.

"No tiene caso si ya no tienen los recursos federales sostener áreas que no tienen ningún sentido, hay que adaptarnos a la nueva realidad y es esa, hay que hacer más ligero al gobierno", detalló el mandatario estatal.

En la administración de Quirino Ordaz Coppel fueron creadas la Secretaría de Innovación y la Secretaría de Pesca y Acuacultra, las cuales no estarán exentas de análisis para realizar recortes en ellas si es necesario, afirmó el Gobernador.