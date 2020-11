En Ahome realizan mesa de diálogo sobre planta de amoniaco

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de aclarar las interrogantes sobre el proyecto de la planta de amoniaco que se pretende construir en Topolobampo, se realizó una mesa de diálogo de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente con representantes de diversos sectores sociales.

En esta mesa de diálogo participaron Víctor Vaca Cuéllar, gerente de Desarrollo de Proyectos de GPO, y Jaime Fabián Palestina, coordinador de Biodiversidad.

Tras los cuestionamientos, que se enfocaron en temas de seguridad e impacto al medio ambiente, se acordaron acciones entre ambas partes, y uno de ellos fue formar un cuerpo multidisciplinario para dar vigilancia y seguimiento a todos los trabajos que competen al interés social.

Otro de los acuerdos fue analizar la autoficiación y el efecto de los fertilizantes y agroquímicos usados en la región, que llegan a las bahías a través del drenaje.

También señalaron que como cuerpo multidisciplinario pueden tener participación en la parte legal y enviar recomendaciones para que el proyecto proceda.

Algunos participantes propusieron a la empresa que se organice otro viaje a Trinidad y Tobago, para que profesionistas y 'personas involucradas por el bienestar de la sociedad en general' puedan observar la operación de la planta que la empresa tiene en ese lugar.

Vinicio Montiel Ibarra, ex presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, expuso que el sector agrícola ya da por sentado el beneficio que podría traer la instalación de la planta en cuanto a la disminución de costos de los fertilizantes, pero también están preocupados por el impacto que podría tener en el medio ambiente.

"Principalmente, nuestro interés es, si ya hay una posibilidad de que se instalen en la región, pues ver cuál es el impacto que van a tener en el medio ambiente. Ahorita que hay escasez de amoniaco, los productores están muy preocupados porque se están retrasando las siembras, y de alguna manera u otra lo que se ocupa está en la disponibilidad de los recursos para poder trabajar a tiempo, y si ésta es una solución pues adelante, pero no a cualquier costo", dijo.

José Francisco Villegas Elizalde, de la asociación civil Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, consideró positivo este tipo de ejercicios, señalando que no debe haber cerrazón. Y cabe apuntar, que los integrantes de esta organización habían formado parte del movimiento 'Aquí no', que está en contra del proyecto.

"Vemos positivo que se haya hecho esta reunión porque es un acercamiento con la sociedad. Creemos que la consulta que se piensa hacer no nada más debe ser con los indígenas, sino que se debe tomar en cuenta a toda la sociedad, porque la ley es igualitaria", mencionó.

NO ES PROBLEMA DE ABOGADOS, SINO DE LEGISLACIÓN: GPO

Cuestionado sobre los problemas legales que mantienen suspendido el proyecto, el gerente de Desarrollo de Proyectos de GPO, Víctor Vaca Cuéllar, argumentó que el problema radica en la legislación.

"Es un tema muy complicado, nosotros estamos trabajando, tenemos buenos abogados, sin embargo, tenemos que ver que no es un problema de abogados, es un problema de legislación", comentó.

"No hay una legislación clara, para la Semarnat en este caso, de decir cuándo es necesario una consulta indígena. Para los proyectos como el nuestro, que no tienen que ver con la Secretaría de Energía, no está claro. El que lo va a decidir es el juez, es ahí donde está el error, y esperamos que pronto haya una decisión y podamos avanzar con la construcción de la planta", agregó.

Sobre el proyecto pesan suspensiones concedidas en los juicios de amparo 528/2018, interpuesto por la comunidad indígena de Lázaro Cárdenas; 628/2018, interpuesto por la comunidad indígena de Paredones; y 630/2019, interpuesto por restauranteros de El Maviri; a las que se ha sumado otra otorgada por un Tribunal en Materia Administrativa correspondiente al juicio 350/2019, interpuesto por la comunidad mayo-yoreme de Ohuira.

Además, siguen vigentes los juicios de amparo 358/2019, interpuesto por pescadores de Paredones, y 603/2019, también interpuesto por restauranteros de El Maviri.