En Culiacán, panteones estarán cerrados el Día de Muertos

Para evitar aglomeraciones como medida preventiva ante el coronavirus, los camposantos de la capital sinaloense estarán cerrados y resguardados por el Gobierno municipal el próximo 2 de noviembre, informó el Alcalde

Belem Angulo

CULIACÁN._ Los panteones pertenecientes al municipio de Culiacán permanecerán cerrados el próximo Día de Muertos, para evitar aglomeraciones y contagios de coronavirus, indicó el Presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro.

"No se van a abrir los panteones, porque ahí sí es cuestión de la consciencia de la gente", comentó el Mandatario municipal.

"No va a verse mal, no les tiene que remorder la consciencia por no visitar el panteón para ver a sus muertos".

Esta determinación aún no cuenta con los protocolos sanitarios y de seguridad que seguirán las autoridades municipales para evitar el acceso a los camposantos, pero desde esta semana se sostienen reuniones para establecer cómo se actuará.

"Se está revisando a través de Protección Civil, Seguridad Pública, Tránsito Municipal, todas las áreas están cabildeando", adelantó el director de Panteones Municipales, Danilo Burgos García.

El pasado 10 de mayo, en el marco de la celebración del Día de las Madres, el Gobierno municipal prohibió el acceso y vendimias en los cementerios, situación que se replicó el Día del Padre.

"Las condiciones no están para eso, y vale más la vida de las personas que están vivas", destacó Estrada Ferreiro.

"Creo que si la gente está consciente de que han fallecido cientos de personas por Covid, para qué vamos a buscar a esos lugares un contagio".

Hasta la tarde del jueves, en la capital sinaloense han fallecido mil 132 personas en consecuencia del coronavirus, de acuerdo a la Secretaría de Salud estatal.

"Yo les recomiendo que no vayan, prendan la veladora en su casa, pero no vayan a los panteones", solicitó el Mandatario municipal.