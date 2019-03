En CuliacÃ¡n tambiÃ©n hay prensa fifÃ­, acusa JesÃºs Estrada Ferreiro

En Culiacán también hay prensa fifí, acusa Jesús Estrada Ferreiro

El Alcalde de Culiacán señaló que hay medios de comunicación que dicen cosas que no son, que publican cosas que él no dice

Antonio Olazábal

Al igual que Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que hay prensa fifí que está en su contra, Jesús Estrada Ferreiro afirmó que en Culiacán también están este tipo de medios de comunicación.

El Presidente de México sostuvo que la prensa fifí no es un invento de él, y son medios de comunicación que se dedican a cuestionar y calumniar al mandatario nacional con una línea muy específica.

Estreda Ferreiro mencionó que este fenómeno también se da en Culiacán, ya que hay medios de comunicación que tergiversan lo que él dice.

¿Usted cree que en Culiacán hay medios de comunicación fifís?

Prensa fifí­­­­­ no es una invención, es una realidad: AMLO

--Sí

--¿Cuáles son?

"Línea Directa".

--Ha criticado mucho al Debate también

"De vez en cuando se avienta sus jaladitas"

--¿Qué es lo que usted ve Alcalde?

Cosas que no son ciertas.

--¿Qué le hace el Debate Alcalde (cuestiona reportera de ese medio de comunicación)?

"Tú nada, pero tus patrones sí"

AMLO es abucheado al inaugurar estadio de los Diablos en CdMx; hay muchos de la porra fifí, dice

--¿Qué notas dice que no son ciertas?

"Cosas que yo no digo y las dicen, y son muy insidiosos, si me dicen, 'está de acuerdo de esto o si o no sé o algo', y me están pregunte y pregunte lo mismo, cuál es el objetivo".

--¿Siente amarillismo Alcalde?

"Siento que tienen la libertad para hacer y decir lo que quieran, pero no se vale que cambien las versiones de quien lo declara".

Sin embargo el Presidente Municipal se dijo a favor de la libertad de expresión, además lamentó la muerte de Omar Iván Camacho, reportero de deportes de 35 años de edad que fue encontrado sin vida cerca de un puente por la carretera Benito Juárez en Salvador Alvarado.

"Es muy lamentable eso que ocurrió, ya no debe de ocurrir nada de eso, sin embargo sigue ocurriendo, algo está mal, algo está fallando", criticó.