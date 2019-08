En la fracciÃ³n de Morena no se amenaza a nadie, asegura Diputado

En la fracción de Morena no se amenaza a nadie, asegura Diputado

Apolinar García Carrera rechaza que hayan sido coaccionados para votar en contra de los informes de Cuenta Pública

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El Diputado Apolinar García Carrera aseguró que nunca ha sido amenazado o intimidado, para votar a favor o en contra de su bancada.

El legislador por Culiacán fue uno de los que votaron en contra del matrimonio igualitario, tema que abandera Morena a nivel nacional.

A través de esa reforma al Código Familiar del Estado de Sinaloa se buscaba legalizar las uniones entre personas del mismo sexo.

Otros cuatro morenistas votaron en la misma dirección, lo cual originó que se rechazara esta reforma.

Luego de ese hecho, la Comisión de Honestidad y Justicia del Comité ejecutivo Nacional de Morena abrió un proceso de oficio “por faltas a la normatividad estatutaria”.

García Carrera aseguró que ningún compañero de su grupo parlamentario utilizó este argumento como “arma para coaccionar su voluntad a la hora de votar en el pleno”.

Esto en relación con el rechazo a todos los informes de fiscalización superior de las cuentas públicas, entre las cuales se incluyó la del Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

“No hay nada de eso, yo recibí la notificación de presentarme ante la Comisión de Honestidad y Justicia y voté a favor del dictamen que rechaza el informe de la auditoría.

“Eso de presionar para votar a favor o en contra es absolutamente falso. Lo importante es que se dio el primer paso para seguir la ruta del dinero público, el dinero de los ciudadanos se debe usar de manera más transparente; ese es el punto central”, subrayó.

Sobre el proceso en el que enfrentará una posible expulsión del partido, Apolinar adelantó que expondrá sus argumentos para permanecer afiliado.

Sin embargo, fue claro al decir que cualquiera que sea el resultado, se consigna en un boletín de la fracción morenista, “él seguirá dentro del Grupo Parlamentario”.

“Nunca he dicho que estoy fuera del grupo, mi intención no es perder mi afiliación y quiero aclarar que pase lo que pase yo seguiría con mi equipo, me siento cómodo con mis compañeros y con mi coordinadora Graciela Domínguez y voy a seguir votando a favor de Morena y del pueblo de Sinaloa”, manifestó.