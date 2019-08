Morena apuesta a la transparencia, y no a revanchas políticas, en el caso de las cuentas públicas

Marco Antonio Zazueta Zazueta, presidente de la Comisión de Fiscalización, señala que escucharon la voz de la ciudadanía que exige un alto a la corrupción

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ La Comisión de Fiscalización actuó siempre dentro del marco de la legalidad y no con revanchismos, como acusa el PRI, aseguró Marco Antonio Zazueta Zazueta.

Si se reprobaron los informes de Cuenta Pública de todos los entes públicos, dijo el morenista, es porque se escuchó a la ciudadanía que exige un alto a la corrupción.

Los sinaloenses demandan cuentas claras y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, resaltó.

Acompañado de integrantes de la bancada como Cecilia Covarrubias, Apolinar García y Francisca Abelló, presentó el informe final del proceso de fiscalización de los informes de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal del 2017.

Existen datos, provistos por la propia Auditoría Superior del Estado, reiteró, para reprobar a los entes fiscalizables en el ejercicio 2017.

Expuso que el informe elaborado por la ASE revela un desaseo en el uso de los recursos públicos por parte de todos los entes fiscalizados.

Destacó un total de 498 millones 513 mil pesos en pliegos de observación, es decir recursos que no han sido comprobados y representan un daño probable a la hacienda pública, según se consigna en un boletín de la bancada.

Zazueta Zazueta indicó que la ASE reporta en sus informes más de 5 mil 37 millones de pesos en pasivos sin fuente de pago, de los cuales 4 mil 667 millones son recursos sin etiquetar.

Lo anterior, expuso, revela un gasto discrecional principalmente del Poder Ejecutivo, que presenta observaciones por 2 mil 827 millones en este rubro.

A pregunta expresa, descartó que los dictámenes que rechazan los informes aprobatorios de la Auditoría persigan un fin político, específicamente el de destituir a la Auditora Superior del Estado Emma Guadalupe Félix Rivera.

“No vamos tras la cabeza de nadie, nosotros estamos trabajando en base a resultados. Tenemos que darle cuentas a la sociedad. El trabajo de la auditora, como el de todos los servidores públicos, será revisado a su debido tiempo pero ese es otro proceso. Ahora mismo se trata de transparentar el uso de los recursos públicos”, manifestó.

Sobre las acusaciones que ha vertido el priista Sergio Jacobo, asegurando que se violentó la ley por parte de la comisión de Fiscalización al excederse en sus facultades, Zazueta aseguró que el priista está en su derecho de presentar los recursos legales que considere necesarios.

Ya lo ha hecho en otras ocasiones de la presente Legislatura, siempre con resultados negativos, recordó.

“Creo que el diputado Jacobo se ciega y no quiere ver el marco legal y la misma Ley Orgánica de nuestro congreso. Jamás hemos actuado ilegalmente, pero él está en todo su derecho de interponer controversias constitucionales, pues ya fueron aprobados los dictámenes en el pleno”, abundó.

El líder de la fracción priista, añadió, puede ir a la instancia que quiera.

“Pero yo creo que ese desespero no es correcto, está cegado completamente y no quiere ver la realidad. Debe entender que ya no estamos aquí para tapar ni solapar a nadie y el PRI y el PAN tienen que entender esta nueva realidad que se está viviendo”, acotó.