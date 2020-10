En medio de la pandemia de Covid-19, arranca la LMP en Culiacán; reconocen a médicos con video

A pesar de que los contagios han ido en aumento en la capital del Estado y en Sinaloa, las autoridades municipales y estatales permitieron el ingreso de aficionados al inmueble guinda

Antonio Olazábal / Kevin Juárez

En medio de la pandemia de Covid-19, hoy arrancó la Liga Mexicana del Pacífico en la capital de Sinaloa, con el juego entre los Tomateros de Culiacán y los Algodoneros de Guasave.

La inauguración fue bastante austera, no hubo desfiles ni pirotécnia, esto en gran medida por la pandemia que se vive en Sinaloa. En el estadio se pasó un video donde se agradece al sector salud por combatir el covid-19.

hace 15 días el número de enfermos por día rondaban entre los 60 y 65 nuevos contagios, sin embargo durante esta semana el semáforo epidemiológico cambió de amarillo a naranja, y el número de enfermos por día subió, ya que actualmente se presentan entre 75 y 80 casos.

Al estadio acudieron aproximadamente 2 mil 500 personas, el inmueble de los Tomateros tiene una capacidad para aproximadamente 20 mil personas, por lo que solo el 12.5 por ciento del complejo tuvo aficionados, una cifra muy lejana del 40 por ciento que se tenían contemplados.

Aún así con ese nivel de afluencia se percataron tumultos de personas queriendo ingresar al partido de beisbol; autoridades de Protección Civil, así como el staff del conjunto guinda trataban de hacer que la ciudadanía hiciera caso, e hiciera una sola fila para el ingreso al inmueble.

Para ingresar se les daba a los aficionados un folleto con información de lo que tenían que hacer en el estadio y también se les tomaba la temperatura. La mayoría de la gente llegó con su cubrebocas, hubo quienes reconocieron tenían dudas de acudir al partido, pero la afición pudo más que el miedo de contraer el virus.

"Nunca he fallado, y me enteré que no iba a venir mucha gente, y está medio vacío adentro me dicen, la bola se hace aquí afuera, pero aquí andamos, con el cubrebocas y el gel antibacterial, primero Dios no vamos a agarrar nada", compartió un fanático de los Tomateros.

Ya dentro de las instalaciones, listos para disfrutar del juego, solo se permitía permanecer a lo máximo en grupos de tres, y con varias butacas de distancia entre aficionados, las bebidas embriagantes solo se vendían hasta la séptima entrada, esto como medida de prevención para salir sin contratiempos al terminar el juego sin dificultades.

Otra norma que se tomó por parte de la Liga Mexicana del Pacífico, así como de los Tomateros de Culiacán, es que no se permitió el acceso a los niños menores de 12 años.