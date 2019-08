En Sinaloa, delito de violaciÃ³n tiene los peores nÃºmeros en Ãºltimos cinco aÃ±os

En Sinaloa, delito de violación tiene los peores números en últimos cinco años

En el lapso de enero a julio, el delito de violación en Sinaloa muestra una tendencia en aumento según el Semáforo Delictivo

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ En el lapso de enero a julio, el delito de violación en Sinaloa muestra una tendencia en aumento y los peores números en los últimos cinco años.

Según el Semáforo Delictivo, y sin tomar en cuenta las denuncias que se han registrado en el mes de agosto, el total de denuncias por este delito asciende a 127, que además significa un 38 por ciento más que los 92 del mismo periodo de 2018.

La comparación de los últimos cinco años, que arroja el Semáforo Delictivo, situaba el lapso de enero a julio de 2016 con las peores cifras, con 119.

“... Vemos que no hay, todavía, a pesar de que tenemos meses y meses hablando de este tema, no hay acciones de fondo ni una coordinación institucional para prevenir los delitos contra las mujeres”, dijo el coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Jenny del Rincón.

Luego explicó que sí se ha visto un esfuerzo de parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para dialogar entre todas las instituciones sobre qué está pasando en materia de violencia de género; sin embargo, sólo se ha registrado una sola reunión, además de que no se determinó cuáles serian los acuerdos para seguimiento.

“Vemos mucho más acción por parte de la sociedad civil, por parte de Construyendo espacios para la paz, por parte de quienes operamos el Semáforo Delictivo, por parte de la coordinación general, para reunir a las autoridades competentes y dialogar sobre esta materia”, lamentó.

“La alerta de género no está bien aplicada, sumado esto a que no se informa a la sociedad qué se está haciendo, como parte de la alerta y cuáles son los resultados concretos; no es que la alerta de género no sea la solución a los feminicidios o que no sea la varita mágica como lo han afirmado algunas autoridades ya”.

El problema, agregó, es que la alerta no se aplica como debe y no se toman medidas de fondo con la seriedad que los casos de violencia contra las mujeres lo amerita.

“La alerta de género en sí no va a hacer nada, la alerta de género lo único que hace es que la federación te destina recursos, para que tú puedas aplicar estrategias que sigan y que podamos medir como sociedad, si éstas funcionan o no; si estas estrategias ya están aplicadas, entonces hay que decírselo muy claro a la autoridad: no están funcionan”, agregó.

“Las tienen que replantear, tienen que hacer otras o bien tienen que salir a decirnos cómo es que ellos creen que sí está funcionando”.

El problema no es por falta de recursos, recalcó Jenny del Rincón, sino la falta de coordinación y de generación de estrategias para llegar al fondo en el problema que en muchas ocasiones comienza en abuso y termina en feminicidio.

LA ALZA DEL DELITO DE VIOLACIÓN

MES 2015 2016 2017 2018 2019

Enero 5 17 11 7 19

Febrero 8 15 13 8 17

Marzo 24 17 12 11 16

Abril 16 16 8 15 17

Mayo 18 25 13 16 24

Junio 27 15 17 15 10

Julio 15 14 18 20 24

TOTALES 113 119 92 92 127