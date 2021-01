Entre protestas y reclamos, Mario Zamora se convierte en precandidato del PRI, PAN y PRD para la Gubernatura de Sinaloa

El Senador de la República cumplió con los requisitos que los tres partidos requieren para sus aspirantes; sostiene que hay unidad en el PRI y está trabajando en conjunto con Jesús Valdés Palazuelos y otros actores de la alianza Va por México

Antonio Olazábal

Entre protestas y reclamos, Mario Zamora Gastélum se convirtió en el precandidato a la Gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática al cumplir con todos los requisitos necesarios para abanderar a estos partidos para las elecciones del 6 de junio.

El Senador visitó las instalaciones de los tres partidos que conforman la alianza para formalizar su aspiración a ser Gobernador del Estado, la primera parada fue en el Auditorio Benito Juárez, correspondiente al PRI, donde estuvieron representantes de los tres partidos nacionales, como Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI; Miguel Ángel Mancera, del PRD y Mauricio Kuri, del PAN, todos con la consigna de mostrar su apoyo a la candidatura Zamora Gastélum, quien representaría a la coalición en busca de la Gubernatura de Sinaloa.

El Senador priista cumplió con todos los requisitos necesarios para su registro como precandidato en la sede del PRI, ahí, celebró el trabajo hecho por Jesús Valdés Palazuelos, líder del partido en Sinaloa, que durante la mañana del viernes recibió signos de apoyo por militantes que lo querían a él como candidato a la Gubernatura, al punto que no permitían el acceso a nadie a las instalaciones del tricolor, hasta que el ex Alcalde de Culiacán hiciera acto de presencia en el lugar.

#EnVivo🔴. Jornada de registro para la elección de precandidatura a la gubernatura del estado de Sinaloa 2021-2027. #PRISinaloa https://t.co/nv8r1UZo29 — Mario Zamora (@MarioZamoraG) January 22, 2021

Ante ello Zamora Gastélum subrayó que es normal tener diferencias, pero se dijo convencido que trabajará de la mano con Valdés Palazuelos, a quien lo calificó como a un hermano.

“Aquí somos uno mismo, venimos caminando juntos desde hace mucho, y así vamos a seguir, todos cabemos, todos estamos, todos incluidos, así vamos a seguir y para quien dijo que la caballada está flaca, aquí son más de 200 kilos de puro rock and roll”, expresó.

En su mensaje a los priistas, Zamora Gastélum recalcó que tiene un nombre que cuidar, que no tiene cola que le pisen, ya que afirmó nunca ha cometido un acto deshonesto en su carrera política, es por eso que llamó a los integrantes del tricolor a levantar la cara, a defender al partido, luego de años de recibir ataques y señalamientos.

“Yo llevo el nombre de mi abuelo que ya murió, llevo el nombre de mi padre, que aquí está, priista de siempre; llevo el nombre de mi hijo, que aquí está también, por eso cuido el mío, porque lo tengo prestado, y porque hoy camino cualquier calle y a cualquier persona la veo a la cara, sin pena, sin vergüenza, con la tranquilidad que siempre hemos obrado de la mejor manera, no soy 'teresita descalza' es cierto, no soy, pero no soy ningún pícaro”, sentenció.

Posteriormente acudió a las instalaciones del PAN y a las del PRD donde se registró sin contratiempos; en las oficinas del partido blanquiazul señaló que se sentía como en casa, y que él iba a representar con mucho orgullo a panistas, priistas y perredistas, y enalteció su hoja de vida donde no ha tenido actos ligados al mal manejo de recursos.

“He sido servidor público mucho tiempo, sí, he estado donde se manejan recursos, sí, hace dos años y medios dejé de ser funcionario federal, dejé mi último puesto federal, que era la Financiera Nacional de Desarrollo, manejé un poco más de 70 mil millones de pesos y no van a encontrar a una sola persona que diga 'Mario me pidió una mochada', no hay en la Auditoría Superior de la Federación una sola observación de algún acto no correcto”, manifestó.

“No dudo que quieran venir algunos a querer inventar, pero tengo la voz completa para hacerle frente, y para hablar y poner la verdad por delante... no soy ningún rata, ningún flojo, ningún tonto, y los quiero invitar a caminar juntos y a que sientan esa tranquilidad de que puedan salir a compartir este proyecto que es de todos, porque no hay nada qué esconder”, aseveró.